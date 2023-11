Takový je tenis, nevyšlo to, litoval kapitán Pála po prohře s Kanadou. U týmu chce pokračovat

České tenistky na finále Poháru Billie Jean Kingové nedosáhly a ani napotřetí v novém formátu soutěže s finálovým turnajem pro dvanáct zemí titul nezískají. Nad Kanadou sice vedly ve španělské Seville 1:0 na zápasy, jednička soupeřek Leylah Fernandezová ale nejprve v singlu srovnala, a pak se i podílela na výhře v rozhodujícím deblu. Sevilla 10:03 12. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pála | Foto: Jaroslav Lebeda | Zdroj: ČTK

Zatímco Kanaďanky slavily postup do finále, smutný kapitán Petr Pála přemýšlel, proč to ani tentokrát nevyšlo.

Ani kdyby tu možnost měl, neudělal by nic jinak. Barbora Krejčíková, kterou poslal do prvního duelu, zařídila vedení, o nasazení jedničky Markéty Vondroušové, která před tím v singlu jedenáctkrát v řadě vyhrála, nepochyboval.

Na kurt by těžko poslal jinou dvojici do rozhodujícího deblu než Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou, zvlášť když obě den před tím porazily silné Američanky.

„Nevím, jak bych to postavil jinak. Doufal jsem, že Bára přinese ten bod, aby Maky nebyla pod takovým tlakem, že ten těžký zápas musí vyhrát. Bára ten bod přinesla, Maky pak hrála s výbornou soupeřkou a ta si to přenesla do čtyřhry. To je ale tenis a nevyšlo to,“ litoval Petr Pála.

„Zápas měl od druhého setu dost vysokou úroveň a výměny byly neskutečné. Dělala jsem, co jsem mohla, bohužel ona mi to párkrát urvala a nedalo se tím nic moc dělat. Někdy to přijít muselo,“ mrzela porážka i Markétu Vondroušovou, která se o budování nové série může pokoušet až od nové sezóny.

Pála chce pokračovat

Tím, že české tenistky neprošly do finále, budou muset o závěrečný turnaj bojovat v kvalifikaci. A neúčast ve finále kapitána Pálu mrzí i vzhledem k velké šanci na titul, o který si teď Kanaďanky zahrají s Itálií.

„Škoda. Mít síly dostat se do finále, a teď ta šance byla velká, můžeme porazit každý tým. S Itálií ta šance byla velká,“ věřil kapitán Petr Pála, že se teď mohla pozitivně projevit i šířka a kvalita týmu, který v Seville měl. Ale toto si teď nemohl ověřit, takže se znovu bude pokoušet uspět příští rok.

„Doufám, že mám týmu pořád co dát a budu to samozřejmě dělat rád, když budu mít důvěru,“ dodal kapitán českých tenistek Petr Pála.