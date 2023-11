Tým mají strašně silný, říká Bouzková o Američankách. Trenéři si pochvalují dva dny volna

České tenistky se připravují na klíčový zápas Poháru Billie Jean Kingové proti Spojeným státům. A vzhledem k náročnému programu velké části týmu jim teď přijde vhod volno mezi dvěma duely ve skupině. Úspěšné debutantky Marie Bouzková a Linda Nosková věnovaly kus svého času fanouškům při velké podpisové akci. Sevilla (Španělsko) 11:47 9. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pála a Marie Bouzková | Zdroj: Profimedia

Dva dny volna mezi zápasy teď hodně oceňují české tenistky na světovém šampionátu ženských týmů ve Španělsku. A z velké nevýhody teď mohou udělat ve zbytku turnaje přednost.

„Bylo to hezké s malými dětmi, které z toho mají radost a říkají, že tu byly na školním výletě. Je hezké, že to mají takto zorganizované,“ usmívala se pětadvacetiletá tenistka, když mluví o velkém nadšením dětí, a jako dobrá španělštinářka se školákům i dalším zájemcům o podpisy snažila zájem vracet.

„Hodně jsme tam psali, že je to pro někoho z rodiny. Měla jsem takovou lekci psaní španělských příjmení.“

Zatímco Marie Bouzková zaznamenávala třeba i ne tak známá španělská jména, fanoušci naopak mohli trochu blíž poznat nové české hvězdy.

„Musím říct, že to nebyl nejlepší výkon ode mě, ale ta výhra to převažovala, což se mi nestává. Mám z toho určitě pozitivní myšlenky,“ zhodnotila svůj výkon Nosková.

Vydařená premiéra

Linda Nosková a Marie Bouzková dostaly šanci poprvé nastoupit ve fedcupovém utkání, i protože byly připravenější než tenistky, které se přesouvaly z Turnaje mistryň. A premiéru zvládly výtečně. I díky tomu se teď z velké nevýhody může stát přednost.

První den byl totiž kvůli přeletu velké části týmu z mexického Cancúnu velmi citlivým místem oslabeného českého výběru, i proto kapitán Petr Pála žádal o posunutí utkání.

S tím pořadatelé nesouhlasili a duel se musel odehrát v původním termínu. Ale protože ho i za složitých okolností český celek zvládl, může se mu to vrátit ve zbytku turnaje, kdy mohou být naopak unavenější konkurenti. Třeba Američanky budou hrát dva dny za sebou. Se Švýcarskem a pak s českým výběrem.

„Mají variabilní tým a naší malou výhodou je, že se můžeme podívat, jak budou hrát se Švýcarskem a to bude taky hodně vyrovnaný zápas. My jsme trochu v lepší pozici, protože oni hrají ve čtvrtek odpoledne a v pátek pak hrajeme s Amerikou my. Pro nás je výhoda, že se hrálo v úterý a teď jsou dva dny. To, že se hraje v pátek odpoledne o případný postup do semifinále, to už je pak dobrý. Pokud se postoupí, tak se holky kousnou a hrajou,“ říká jeden z trenérů v českém týmu Davida Kotyza, který také oceňuje kvalitu kádru.

„Bylo období, kdy to stálo na jedné dvou hráčkách a to teď není. Petr má jednodušší úlohu a nebude to tak, že někdo bude hrát úplně do mrtva,“ věří Kotyza, který se teď bude s kouči jednotlivých hráček a kapitánem Petrem Pálou radit o tom, jak nejlépe zvládnout rozhodující duel skupiny s Američankami.

„Tým mají strašně silný a nevíme, kdo tam nastoupí. Bude to velice těžký zápas. Jsou na tom kvalitně podobně, takže je asi jedno, kdo nastoupí,“ dodávají Marie Bouzková a Linda Nosková.