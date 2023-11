Je tady, takže se musíme připravit, říká o těhotné Švýcarce Bencicové kapitán českých tenistek Pála

Tenistky se ve španělské Seville připravují na úvodní utkání finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové a po příletu Markéty Vondroušové z Turnaje mistryň už měl kapitán Petr Pála pohromadě větší část týmu.

Kapitán Petr Pála se v minulých dnech příliš nezabýval zprávami z tábora Švýcarek, vždyť větší část českého týmu měl tou dobou ještě za oceánem, na Turnaji mistryň v Mexiku. A tak s trochou nadsázky přemýšlel i o tom, jaký minimální počet hráček k utkání potřebuje.

„To je dobrá otázka, já si myslím, že nás tam musí pustit ve dvou,“ odpověděl Pála

Největší novinka z tábora soupeřek ale kapitánovi uniknout nemohla, a plyne z toho i otázka, jako roli teď bude mít v týmu největší opora Belinda Bencicová, po oznámení, že čeká dítě.

„Je tady, takže se musíme připravit. Jestli může hrát, nebo nemůže hrát, to se uvidí,“ dodal kapitán českých tenistek k sestavě soupeřek.

Bencicová je největší tahounkou švýcarského týmu, v reprezentačním dresu dosáhla na své největší úspěchy, na olympijské zlato a stříbro, loni pak i na titul v Poháru Billie Jean Kingové.

A co je zajímavé, u všech těchto událostí hrály významnou roli i české soupeřky. Na letních hrách v Tokiu i v soutěži družstev. Po změně formátu Fed Cupu totiž český tým právě na tom švýcarském opakovaně ztroskotával.

Předloni v rozhodujícím duelu skupiny v Praze i minulý rok v semifinále v Glasgow. „Prostě umějí hrát tyhle zápasy a my na to musíme být připravení,“ dodává Pála.

Bencicová hrála ve zmíněných zápasech klíčovou roli, ale velmi zdatně jí sekundovaly další velké týmové hráčky - Viktorija Golubićová i Jil Teichmannová.

„Mají takový hodně komplexní tým. Golubićová se na tomto povrchu bude asi cítit dobře, není to tak rychlé. Teichmannová taky hraje dobře,“ zná dobře Švýcarky Marie Bouzková, která v dějišti doplnila Lindu Noskovou, a také už se dočkala příletu Markéty Vondroušové, týmové jedničky, která se snaží o co nejlepší aklimatizaci po příletu z Mexika, z Turnaje mistryň.

„Přelet z Mexika byl docela náročný a během pár dní se dát dohromady není snadné,“ řekla Vondroušová k náročnému cestování posledních dní.

