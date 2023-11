Jsem ráda, že jsme týmu taky pomohly, těšilo Bouzkovou po vítězném debutu nad Švýcarskem

České tenistky vyhrály úvodní zápas Poháru Billie Jean Kingové nad Švýcarskem 3:0 na utkání, o postupu do semifinále se tak rozhodne v jejich pátečním duelu s Američankami. Kapitán Petr Pála šetřil hráčky, které dohnal přesun z Turnaje mistryň, Markétu Vondroušovou nechal odpočívat úplně, Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková nastoupily do deblu. Singlové výhry zařídily Linda Nosková i Marie Bouzková, které v soutěži debutovaly. Sevilla (Španělsko) 9:57 8. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marie Bouzková | Zdroj: Profimedia

Nebývá obvyklé, aby si ve dvouhrách v Poháru Billie Jean Kingové odbyly zápasovou premiéru obě ze dvou tenistek. Češkám se to teď přihodilo a byly to v obou případech vydařené debuty.

„Určitě si za několik let nevzpomenu, jestli jsem hrála dobře, nebo špatně, ale hlavně na to, že jsem vyhrála. Vždy je příjemné hrát poprvé a zvládnout to. Pro mě osobně to byl důležitý zápas,“ zhodnotila svůj výkon Nosková.

A má hned několik důvodů, proč si první zápas bude dlouho pamatovat. Třeba díky tomu, že otáčela skóre, když prohrávala 1:4 v rozhodujícím třetím setu nebo kvůli výpadku velkých obrazovek, takže například chvíli nevěděla, že vyhrála tie-break první sady.

„Ještě že jsem měla tak tři lidi, kteří na mě ukazovali, že si mám jít sednout,“ usmívala se Linda Nosková.

To Marie Bouzková po své premiéře vzpomínala na dobu, kdy naposledy hrála za český tým. „Mám prostě ráda tu týmovou atmosféru. Před zápasem jsem si říkala, že když jsem mohla hrát za Česko, tak to bylo asi do dvanácti let v Prostějově. Vzpomněla jsem si na celou svoji cestu kariérou až sem.“

Plnohodnotná náhrada

Teď je Marie Bouzková v ženském týmu, a dokonce byla úvodní den jeho jedničkou, což je zajímavé ve srovnání s tím, že byla ještě celkem nedávno náhradnicí na telefonu, kterou kapitán Petr Pála povolal dodatečně kvůli zranění Karolíny Muchové.

Kapitán Petr Pála může být po úvodním dni hodně spokojený, pro singlové zápasy pošetřil opory, které byly limitované náročným přeletem z Turnaje mistryň z mexického Cancúnu. A ještě slaví vítězství. „Je to fajn. Jsem ráda, že jsme týmu taky pomohly,“ dodala Bouzková.

„Samozřejmě, ale na druhou stranu, mohla jsem o pár míčů prohrát a bylo by to zase něco jiného,“ uznává ale Linda Nosková, že při své premiéře nebyla zase tak daleko od porážky. A pak by hodnocení také mohlo být jiné.

Determination



