Věděla jsem, že je bojovná, nedá mi nic zadarmo, řekla Vondroušová po výhře nad Petkovićovou

České tenistky vstoupily vítězně do finálového turnaje Billie Jean King cup. V týmové soutěži dříve známé jako Fed Cup dokázaly porazit Němky 2:1 na zápasy. Ten rozhodující získala deblová dvojice Lucie Hradecká - Kateřina Siniaková až v super tiebreaku. Praha 11:15 2. listopadu 2021

Dramatické čtyřhře předcházely dva možná trochu překvapivé výsledky. Tím prvním bylo hladké vítězství Markéty Vondroušové nad Andreou Petkovićovou

Hodinu a tři čtvrtě trvalo, než se Lucie Hradecká a Kateřina Siniaková mohly u sítě obejmout a začít slavit se spoluhráčkami první vítězství v Poháru Billie Jean Kingové. Přitom rozhodující debl se hrál bez výhod a místo třetího setu byla na programu jen zkrácená hra.

Dramatické čtyřhře předcházely dva možná trochu překvapivé výsledky. Tím prvním bylo hladké vítězství Markéty Vondroušové nad Andreou Petkovićovou.

„Věděla jsem, že je bojovná, nedá mi nic zadarmo. A když jsme doma, tak o to víc jsem chtěla vyhrát. Měla jsem tady hrozně moc lidí a fakt jsem chtěla hrát dobře. Naštěstí to ze mě opadlo po pár gamech. Musím říct, že před zápasem jsem byla hodně nervózní. Ještě jsem pořád trochu v křeči, ale jsem ráda, že to mám za sebou a zápas jsem si nakonec hrozně užila. Před lidmi jsme nehráli dlouho,“ popsala Radiožurnálu Vondroušová.

Výhru Vondroušové mohla následně potvrdit světová trojka Barbora Krejčíková. Ta ale po vyhraném prvním setu nad Angeligue Kerberovou další dva ztratila. A vzhledem k tomu, že se během zápasu nechávala ošetřovat, nasadil kapitán Pála do rozhodujícího deblu ke Kateřine Siniakové zkušenou Lucii Hradeckou.

Tato dvojice spolu v minulosti odehrála téměř celou sezonu a podle Hradecké to bylo na kurtu znát. „Máme spolu docela dobré výsledky, rozumíme si na kurtu a myslím si, že nám ani netrvá moc dlouho se sehrát. Ten rok, co jsme hrály spolu, jsme se hodně dobře poznaly a myslím si, že nám to docela klape a víme jedna od druhé, co udělá.“

Češky se tak v tabulce skupiny D dostaly na první místo. Jejích dalším soupeřem budou ve čtvrtek Švýcarky, které už v úterý odpoledne nastoupí proti Němkám.