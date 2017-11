Policisté odložili případ přepadení Petry Kvitové, pachatele nedopadli

Policii dorazily stovky podnětů na případného pachatele, ale ani ty nepomohly jeho dopadení. Kauzu policisté klasifikovali jako vydírání a na dopadení pachatele byla vypsána odměna ve výši půl milionu korun.

Kvitové při přepadení pořezal útočník prsty na levé ruce a dvojnásobná wimbledonská musela absolvovat operaci. Po ní byla tři měsíce bez tenisu.

Tenistka se vrátila na French Open, kde došla do druhého kola. V travnaté části sezony dokázala vyhrát titul v Birminghamu a na svém oblíbeném Wimbledonu skončila po druhém kole.

„Asi bych řekla Paříž, pak vítězství na Muguruzaovou na US Open a vyhraný titul v Birminghamu. To jsou tři nejlepší momenty. Ale nejemotivnější to asi bylo v Paříži,“ komentovala svou sezonu pro Radiožurnál už dříve Kvitová.