Pomalejší než antuka, říká Navrátilová. Tenistky na Turnaji mistryň se vyrovnávají s měkčím kurtem

Tenistky Karolína Plíšková a Garbině Muguruzaová se v Singapuru utkají o druhou výhru v 'bílé' skupině Turnaje mistryň, která už může vítězce zápasu předčasně zajistit postup do semifinále. Obě hráčky vyznávají útočný styl, a tak budou v důležitém duelu překonávat dost podobné potíže. Singapur 8:22 24. října 2017

„Kurt je pomalý. První rok to bylo nejpomalejší, pak o trošku rychlejší, ale letos se mi zdá jako ten první rok. Je to pomalejší než antuka,“ říká Radiožurnálu tenisová legenda Martina Navrátilová.

V Singapuru je sotva den, ale už si stihla ve zdejší hale i zahrát a pak se hodně divila. „Pod tím je dřevo, tak je povrch trošku měkčí a jsou nižší odskoky. To dělá hru trošku rychlejší, ale samotný odskok je hrozně pomalý,“ dodala.

Vlastnosti hrací plochy v Singapuru překvapily i fanoušky, někteří z nich o něm teď na tenisových portálech mluví jako o „lepidle,“ na kterém je velmi těžké ukončit výměnu.

„Kurt je trochu pomalejší, dřevěný podklad dělá trochu rozdíl, je to těžší pro nohy, ale je to krásný kurt,“ myslí si světová jednička a vynikající atletka Simona Halepová, které zdejší povrch sedí zřejmě nejvíc, Francouzku Garciaovou na něm porazila hladce 2:0 a má nakročeno do semifinále.

Úterní zápas v Singapuru @KaPliskova proti @GarbiMuguruza cca od 15 hodin CET, jeho vítězka už může za jistých okolností postoupit do semi — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) 22. října 2017

Povrch se ale s postupem turnaje vyvíjí, takže by hra na něm mohla být v závěrečných fázích turnaje jiná – rychlejší díky dalším zápasům. „Ke konci týdne mi to nepřišlo tak pomalé. Trošku se to ohraje,“ ví ze svých zkušeností Karolína Plíšková.

Ani pomalejší povrch ji ale zatím nemusel trápit, na trénincích i v úvodním duelu Turnaje mistryň se cítila výborně, a ve skupině má jen samé útočnice, takže žádná ze soupeřek nebude vlastnostmi kurtu výrazněji zvýhodněna.

Další soupeřkou české tenistky bude Španělka Garbiňe Muguruzaová. Obě dnešní soupeřky první zápas vyhrály 2:0 a vítězka toho vzájemného už bude mít hodně blízko k postupu do semifinále. Utkání začne přibližně v půl čtvrté odpoledne.