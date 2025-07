Bouzková úspěšně vstoupila do turnaje v Praze. K narozeninám dostala 27 růží a sledoval ji Barkov

Tenistka Marie Bouzková brala úspěšný vstup do domácího turnaje Livesport Prague Open jako první dárek k 27. narozeninám. Po triumfu nad Číňankou Kao Sin-jü 6:0, 6:2 dostala na kurtu kytici 27 růží a v rozhovoru s novináři se těšila na oslavné jídlo s rodinou. V hledišti jí také fandil přítel - kapitán dvojnásobných vítězů Stanleyova poháru Aleksander Barkov. Aktualizujeme Praha 17:05 21. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marie Bouzková v prvním kole prestižního turnaje v Praze vyhrála ve dvou setech a navíc v narozeninový den dostala 27 růží | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Byl to těžší zápas, než ukazovalo skóre. Bylo to docela dlouhé utkání, na to, že to skončilo takhle. Jsem ráda, že jsem do něj vstoupila dobře. Ve druhém setu to bylo hodně o důležitých gamech. Byly tam dlouhé hry, kde jsme se tahaly. Jsem ráda, že to takhle vyšlo a je to můj první dárek k narozeninám. Určitě teď ještě půjdeme na nějaké jídlo a dortík,“ uvedla Bouzková.

Rodačka z Prahy, která plní ve Stromovce roli nasazené pětky, v pondělí zvítězila za hodinu 25 minut. Úspěšně vykročila za zopakováním celkového triumfu z roku 2022.

„Zrovna jsem si říkala, že jsem tu jednou zvítězila a potom už si na další výhry nepamatuji. Jsem za tu první výhru ráda. Je to zase nový pocit, uspět tu v prvním kole. Uvidíme, kam mě to tento rok donese,“ podotkla.

Užila si také podporu domácích fanoušků. Nechyběl mezi nimi ani její přítel, finský hokejista Barkov. „On bývá ve Wimbledonu, nebo v Miami. Nejsem z toho nervózní. Naopak když tam je, jsem klidnější. Bylo to fajn, že je tu i na narozky,“ řekla.

Poradila si i nepříjemným počasím. Během utkání panovalo v areálu TK Sparta Praha dusno.

„Docela jsem s tím počítala. Nebylo jasné, jestli zápas kvůli počasí dohrajeme. I včera bylo hodně dusno. Připravovala jsem se na to, dávala jsem si víc soli, abych nechytala křeče. Jsem ráda, že jsem utkání odehrála relativně rychle a že se můžu jenom schovat a jít do ledové vany,“ uvedla.

27 růží pro oslavenkyni

Po vítězství obdržela od ředitele turnaje Miroslava Malého kytici 27 růží. Bylo to pro ni překvapení.

„Nevěděla jsem, že je dostanu. Pan Malý mě zase potěšil. Je jich 27, to už je hodně. Když bylo zahájení turnaje, sestry Kovačkovy mi říkaly ‚dobrý den‘. Je to tedy vidět i na té dvacet sedmičce,“ řekla s úsměvem Bouzková.

Zápasy v Praze pro ni mají zvláštní kouzlo. Nejen, že jde o zatím jediný turnaj kategorie WTA, který ve dvouhře vyhrála, může během něj také být doma s rodinou.

„Ano, spím u sebe doma s rodiči. Jsem tady doma, navíc tu také trénuju, takže je to fajn. Mám tu super podmínky na trénink a moc si toho vážím. Teď je to jen jiný pocit, že tu hraju i ostré zápasy,“ uvedla sedmačtyřicátá hráčka světa.

Akci v Praze dala také přednost před turnajem ve Washingtonu, kde se vloni dostala do finále. Větší dilema to ale pro ni nebylo.

„Chtěla jsem si určitě zahrát před domácím publikem a v domácím klubu, takže rozhodování bylo relativně lehké. Samozřejmě mě trochu mrzelo, že jsem se nemohla podívat za diváky do Washingtonu, kde jsem si loni udělala krásné vzpomínky. Ale doma je doma, takže jsem ráda, že tady hraju,“ doplnila.

Bejlek postupuje do 2. kola

Tenistka Sára Bejlek zvítězila nad Japonkou Mojukou Učidžimaovou 7:5, 6:2. Devatenáctiletá Bejlek přišla v prvním setu proti 73. hráčce světa Učidžimaové o vedení 3:0, uspěla ale v koncovce, kde ve 12. hře vzala soupeřce servis ještě jednou.

Ve druhé sadě zvrátila česká hráčka nepříznivý vývoj ze stavu 0:2 a po šesti získaných gamech v řadě mohla slavit po hodině a 22 minutách postup.

V dalším kole narazí na nasazenou osmičku Američanku Alyciu Parksovou, která porazila jinou Japonku Mai Hontamaovou 6:4, 6:2. „Myslím, že mohu být s dnešním výkonem spokojená. Vracím se po zranění a hlavní je, že jsem zdravá. To, že k tomu šel i ten výkon, za to mohu být jenom ráda,“ uvedla Bejlek

Z českých hráček šla v pondělí ve Stromovce do akce ještě Jesika Malečková. Vyzvala nasazenou dvojku Slovenku Rebeccu Šramkovou.

Tenisový turnaj žen v Praze (tvrdý povrch, dotace 275 094 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Bejlek (ČR) - Učidžimaová (Jap.) 7:5, 6:2, Liová (9-USA) - Sharmaová (Austr.) 7:6 (7:1), 6:3. Bouzková (5-ČR) - Kao Sin-jü (Čína) 6:0, 6:2, Parksová (8-USA) - Hontamaová (Jap.) 6:4, 6:2. Čtyřhra - 1 kolo: Havlíčková, Samson (ČR) - Gleasonová, Martinsová (3-USA/Braz.) 6:3, 7:5.