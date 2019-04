Ve Stromovce se hraje první kolo Prague Open, jako první z Češek postoupila Siniaková

Siniaková, semifinalistka pražského turnaje z před čtyř let, získala v duelu s Jakupovičovou prvních sedm her a postup slavila za hodinu a pět minut. „Hrozně jsem se soustředila, aby to doma skončilo, jak to skončilo,“ řekla Siniaková.

Petra Kvitová je se dvěma tituly aktuálně nejúspěšnější tenistkou sezony Číst článek

Pavouk dvouhry přišel po nasazené jedničce Karolíně Plíškové i o osmičku Markétu Vondroušovou, která se odhlásila kvůli žaludečním problémům.

Na centrkurtu se dál představí Barbora Strýcová proti Němce Moně Barthelové. Poté bude na hlavním dvorci hrát Karolína Muchová s Polkou Igou Swiatekovou a Kristýna Plíšková se střetne s Natalií Vichljancevovou z Ruska.

Do hlavní soutěže se dostala přes prohru ve finále kvalifikace jako lucky loser Marie Bouzková, která se v 1. kole utká s Němkou Antonií Lottnerovou.

V úterý je na programu všech šestnáct zápasů prvního kola, protože v pondělí se kvůli dešti neodehrál ani jeden duel.

Tenisový turnaj žen J&T Banka Prague Open (antuka, dotace 250 tisíc dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Siniaková (6-ČR) - Jakupovičová (Slovin.) 6:0, 6:2, Schmiedlová (SR) - Kužmová (7-SR) 6:3, 6:3.

Kvalifikace - 3. kolo:

Teichmannová (Švýc.) - Allertová (ČR) 6:4, 6:2, Haasová (Rak.) - Bouzková (ČR) 7:6 (8:6), 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo:

Haddadová Maiaová, Stefaniová (Braz.) - Voráčová, Listerová (ČR/Švéd.) 6:1, 7:5.