Pro český tenis je to velká výhra. Klobouk dolů před výkony Kuby, chválí Plíšková Menšíka po Miami

Devatenáctiletý český tenista Jakub Menšík na druhý pokus vybojoval premiérový titul na okruhu ATP. Ve finále Masters v Miami vyzrál dvakrát 7:6 na svůj vzor. Právě kvůli Novaku Djokovićovi ze Srbska s tenisem začal a teď hrající legendu poprvé porazil. Na mladého českého tenistu se po triumfu snáší vlna gratulací a pochval ze všech stran. Praha 18:34 31. března 2025

Jakub Menšík po proměněném mečbolu padl na tenisový kurt na Hard Rock Stadium, ale neulehl na dlouho, a rychle běžel k síti, aby se vřele objal s tentokrát poraženým vítězem rekordních 24 grandslamových titulů Novakem Djokovićem. Pak v rozhovoru na dvorci prostějovský rodák vedle stojícímu sedmatřicetiletému Srbovi děkoval.

„Každý ví, že díky tobě jsem teď tady. Když jsem byl malý, začal jsem hrát tenis kvůli tobě. Není těžší úkol než porazit tě ve finále. Díky moc za všechno, co jsi pro náš sport udělal,“ přiznával Menšík.

Srbský tenista po prohraném finále nešetřil směrem k českému mladíkovi se slovy chvály „Tohle je Jakubova chvíle. Gratuluji, odehrál jsi tu neskutečný turnaj, tohle je první z mnoha titulů, které získáš. Neříká se mi to snadno, ale byl jsi lepší v klíčových momentech, skvěle podával a zvládl to i mentálně. Navíc jsi stále tak mladý,“ vrátil Djoković kompliment Menšíkovi, který mu ziskem svého prvního titulu neumožnil slavit turnajový triumf na okruhu ATP posté.

Dvacet let po triumfu Berdycha

To devatenáctiletý český talent na Masters navázal na vítězství Tomáše Berdycha v Paříži 2005 a nezastavilo ho ani odložení startu finále na Floridě o skoro šest hodin kvůli silnému dešti.

„Je to bomba. Když jsem viděla, že je ve finále, tak jsem si hned řekla, že to bude mít proti Novakovi ohromně těžké. Zároveň jsem ale četla články, že i Novak má z utkání respekt. Menšík trénoval u něho v akademii, takže určitě věděl o koho jde. Rozhodně si ve finále Menšík nevzal vůbec žádné servítky z takové star. Vyhrát dvakrát poměrem 7:6 na gamy to je velká paráda. Jakub předvedl neskutečný výkon,“ vysvětlovala bývalá hráčka Lucie Hradecká na Radiožurnálu Sport v pořadu Na síti s Andreou Sestini Hlaváčkovou.

Během speciálního vysílání se ke gratulantům přidala i Kristýna Plíšková. „Je to obrovské překvapení. Co jsem tak slyšela, tak Kuba nebyl na turnaj stoprocentně fyzicky připravený. Vyhrát takový turnaj, to beru jako kdyby vyhrál grandslam. V Miami byli nejlepší hráči, takže je to pro Kubu velký úspěch. Klobouk dolů a pro český tenis je to jedině dobře,“ říká Plíšková.

Po zatím životním turnaji si Jakub Menšík vylepší i kariérní maximum ve světovém žebříčku - nově je na 24. místě.