Prohodily si trenéry, teď v Melbourne nastoupí proti sobě. 'Bude to drastické,' tuší Plíšková

„Snad ještě nikdy jsem to nedala do kurtu, ale tohle se mi povedlo. A Lucku to rozhodilo,“ usmívá se Karolína Plíšková.

Při jedné z výměn na začátku zápasu světová šestka v nouzi uchopila raketu do druhé ruky a levačkou nechtěně uhrála možná svůj první bod na okruhu WTA. Ale další věci v zápase už tak nečekané nebyly. Obě tenistky výtečně podávaly, tak, že utkání připomínalo spíš utkání vyhlášených servismanů mužského světa.

„Napadlo mě, že jsme obě jak Karlović. V prvním setu nebyl ani jeden brejkbol, ve druhém jsme měly obě jeden a druhý jsem proměnila. S Luckou mám skoro všechny zápasy jako přes kopírák. Vždycky je tam nějaký tie-break, vždycky je to o pár míčcích. Tím, že já servíruju vždycky docela dobře, tak ona si servis drží taky a má ho pro mě nepříjemný,“ popisuje Plíšková.

„Mohla jsem využít třeba některé šance při jejím druhém servisu agresivněji, ale v tom momentu ona dobře zaservírovala i druhé podání, takže moc vyložených šancí tam nebylo,“ doplnila Karolínu Plíškovou Lucie Šafářová, která své soupeřce také párkrát uznale zatleskala.

„Proběhlo to tak, jak mělo. Bojovaly jsme, obě jsme chtěly vyhrát, ale v kamarádském rozpoložení a nikdo nedělal nic extrémního,“ říká Šafářová.

Další utkání už nemusí mít tak idylickou atmosféru. Střetnou se totiž hráčky, které se na podzim nepohodly kvůli trenérské výměně. A Karolína Plíšková tuší, že to v duelu s krajankou Barborou Strýcovou může být cítit, i když se prý situace uklidnila a obě mají „čistý stůl."

„Teď nebudu hodnotit tenis, ale hrát proti Češce prostě nikdy není úplně v klidu, i když neříkám, že to beru nějak drasticky. Vždycky tam jsou nějaké ‚myší války‘. Bude to těžké, ještě dohromady s její hrou a s minulostí, co teď máme. Bude to drastické,“ říká Plíšková.

„Emočně vypjaté bude to, že hrajeme čtvrté kolo Australian Open, a ne to, co se mezi námi stalo. To vůbec ne. Myslím, že už je zbytečné se o tom bavit. Jak říkala Karolína, stůl je čistý, tak to prostě je a každý si jedeme to svoje,“ doplňuje Barbora Strýcová.

Každá má teď trenéra, který ještě poměrně nedávno vedl aktuální soupeřku. Strýcová Davida Kotyzu a Plíšková Tomáše Krupu. V derby ale bude chtít každá porazit tu druhou, ne svého bývalého kouče.

„Já mám motivaci porazit Káju, to je můj soupeř. Karolína hraje výborný tenis, jak jsem dneska viděla, takže musím být připravená a snažit se něco vymyslet,“ vysvětluje Barbora Strýcová.