Proti ranařkám musím vždy přežít úvod a pak něco vymyslet, říká Vondroušová po postupu do čtvrtfinále
Tři čeští tenisté oslavili v noci na pondělí postup do čtvrtfinále dvouhry US Open. Na Jiřího Lehečku a Barboru Krejčíkovou navázala ráno Markéta Vondroušová. Ta si poradila ve třech setech s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu a čeká ji souboj s obhájkyní titulu – Běloruskou Arynou Sabalenkovou.
Po duelu s Paoliniovou jste hovořila o tom, že vás soupeřka hodně tlačila. Rybakinová to ale pak zvedla ještě na další úroveň, že?
Přijde mi, že tak hraje každý zápas. Ona nemá plán B. Její vyhrané gamy byly z mého pohledu takové, že jsem si na míček sáhla maximálně jednou nebo vůbec. Ke konci už to bylo trochu frustrující. Když se mi ale povedlo zreturnovat servis, tak jsem se dostala víc do hry a bylo to lepší. Hra proti Rybakinové je ale náročná, protože si přijdu, že toho na kurtu moc neovlivním. Občas tam tak člověk vlaje.
Poslechněte si tenistku Markétu Vondroušovou po postupu do čtvrtfinále US Open
Jak jste celkově na turnaji spokojená s vaším servisem?
V prvním kole jsem se trochu trápila, protože hodně foukalo. Poslední dva zápasy už ale byly z mé strany hodně dobré. Je těžké, když člověk zahraje třeba pomalejší servis, tak silné soupeřky vás hned zatlačí zpátky. Rameno už mě nezlobí, což je super. Mohu se tak do toho víc opřít.
V dalším kole vás čeká další ranařka. Jak se těšíte na souboj proti Aryně Sabalenkové?
Před utkáním proti Rybakinové jsem si říkala, že to je jako proti Paoliniové, ale ještě s lepším servisem, takže se hraje ještě míň. Další zápas bude asi podobný jako tento. Jsem typ hráčky, která musí přežít první rány a pak se snažit něco vymyslet. Tyto soupeřky se nedají jen tak přebít silou. Bude to zase hodně o tom, jak se bude dařit na servisu.
Jak vnímáte to, že ze čtyř posledních zápasů s českou účastí se můžeme radovat hned ze tří postupů do čtvrtfinále?
Pamatuji si, že v Paříži se mě někdo ptal, jak jsme tam v jednom týdnu všichni vypadli, jak to bereme. Tehdy to byl černý týden pro český tenis. Říkala jsem, že mi to nepřijde tak strašné a nyní jsme to trochu vylepšili. (smích)