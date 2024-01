Proti Šwiatekové ještě nemám plán, uvidíme, s čím přijdu. Fyzicky jsem na tom dobře, říká Nosková

Tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do třetího kola ženské dvouhry na Grand Slamu. Američanku McCartney Kesslerovou porazila 6:3, 1:6 a 6:4 a v boji o účast v osmifinále se utká s Polkou Igou Swiatekovou. Nosková si poradila i s dešťovou přestávkou. „Ve druhém setu jsem ji nechala až moc hrát a nedostávala jsem ji do nepříjemných situací. V tom třetím jsem to nakonec breakla,“ popisuje někdejší juniorská šampionka z Roland Garros Melbourne 13:13 18. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hrát se Šwiatekovou na centru bude velká věc, říká Linda Nosková | Foto: Ciro De Luca | Zdroj: Reuters

Jaký to pro vás byl zápas?

Zápas byl samozřejmě těžký, soupeřka byla nepříjemná. Hlavně ve druhém setu jsem ji nechala až moc hrát a nedostávala jsem ji do nepříjemných situací. V tom třetím jsem to nakonec breakla a dohrála.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Hrát s jedničkou na světě na centru na grandslamu pro mě bude velká věc, takže doufám, že mě to nějak nesebere. Víceméně se těším,“ říká česká tenistka Linda Nosková.

Bylo těžké se koncentrovat po přestávkách způsobených deštěm?

Ono to mohlo být i delší, mohli jsme tady trčet ještě nějakou chvíli. Dorazila jsem do tělocvičny a všichni hráči, kterým to zrušili, se tam taky přihnali. Jsem ráda, že jsem to dokončila v tom posledním gemu. Za toho stavu 4-3 bych samozřejmě byla radši, kdybych to měla 5-3 a šla na servis, ale stalo se, tak jsem musela hrát dál.

Dívala jste se pak na zbytek zápasu vaší budoucí soupeřky Igy Šwiatekové proti Daniele Kolencové?

Ano, Iga byla trochu v úzkých, ale každá můžeme hrát zase úplně jinak pozítří.

Vy jste spolu hrály loni v létě ve Varšavě. Jaká to pro vás byla zkušenost v domácím prostředí Šwiatekové?

Tehdy to byla velká věc. Poprvé jsem nastoupila proti jedničce na světě, takže jsem z toho možná byla i trochu překvapená. Myslím, že první set podle toho taky vypadal, ve druhém jsme se doháněly. Stejně to byl pro ni víceméně lehký zápas, takže doufám, že pozítří to bude jiné.

Teenage dreaming ✨



19 year old Linda Noskova is into her first third round match at a Grand Slam. She defeats McCartney Kessler 6-3 1-6 6-4. #AusOpen pic.twitter.com/AdLETzYUhK — wta (@WTA) January 18, 2024

Šwiateková je spolu s Robertem Lewandowským v Polsku ohromná celebrita. Bylo to znát na vašem zápase?

Polští fanoušci jsou díky ní hodně zainteresovaní do tenisu. Hlavně když byla domácí a v podstatě to tam přijela vyhrát, tak ji hodně podporovali.

Vyhecuje vás to k lepšímu výkonu?

Hrát s jedničkou na světě na centru na grandslamu pro mě bude velká věc, takže doufám, že mě to nějak nesebere. Víceméně se těším.

Vy už jste přeci hrála proti Sereně Williamsové na centru US Open.

Ano, ale single je jiný než čtyřhra, obzvlášť když máte po svém boku někoho, kdo s nimi už hrál několikrát, tak se taky trochu zrelaxujete. Tenhle zápas bude zajímavý.

S čím do toho zápasu půjdete? Máte nějaký plán?

Ještě ne. Ještě popřemýšlím a uvidíme, s čím přijdu.

‚Držím v pohodě‘

Tím, jak jste stále úspěšnější, se zlepšujete na žebříčku WTA. Reprezentovala jste na Poháru Billie Jean Kingové. Lákala by vás olympiáda, na kterou dost pravděpodobně dosáhnete?

Já ani upřímně nevím, jaké jsou podmínky. Strašně by mě to lákalo, zahrát si víceméně na mém druhém roku na ženské tour olympiádu, to by byla obrovská věc. Hlavně, ať jsem fyzicky OK a nějak udržím ranking.

Lehečka i Siniaková končí na Australian Open. I přes komplikaci s deštěm nakonec postoupila Nosková Číst článek

A jak jste na tom nyní, co se týče psychických a fyzických sil?

Jsem na tom dobře. Sice mám sem a tam nějaká malá zranění, ale držím v pohodě. Myslím, že jsem měla před sezonou dobrou přípravu, takže teď z toho jenom těžím.

Vy letos v podstatě na novo zažíváte kompletní programy. Máte z toho respekt, že sezona bude těžká?

Myslím, že tenhle rok už bude normální, jako mají mé sokyně. Uvidíme, které turnaje se mi budou líbit. Všechny jsem samozřejmě ještě neobjela, takže uvidíme, jak to uděláme s tím plánem.

Je třeba zrovna Paříž vaše oblíbené místo?

V Paříži už jsem byla nejvíckrát na Grand Slamu. Kdybych se tam dostala, tak by to pro mě byla velká věc.