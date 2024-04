Bolestný pohled, rána pro český tenis, říká Štěpánek o dotační kauze na svazu. Do jeho vedení nechce

Bývalý tenista Radek Štěpánek nemá ambici podílet se na budování nového vedení Českého tenisového svazu. Současná situace způsobená dotační kauzou kolem zadrženého prezidenta svazu Iva Kaderky ho ale tíží. Dvojnásobný daviscupový vítěz Štěpánek doufá, že se z ní jeden z nejsledovanějších českých sportů dostane. Praha 13:04 19. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Štěpánek | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Není tajemstvím, že vztah Radka Štěpánka s bývalým vedením svazu nebyl ideální. I proto se mu o tom moc nechce mluvit.

„K tomu se raději nevyjadřuju, protože to je bolestný pohled. Český tenis tím neuvěřitelně utrpěl. Můj vztah k těm lidem je známý, teda nevztah. Je to rána pro český tenis, rána pro český sport,“ komentoval kauzu kolem šéfa tenisového svazu Iva Kaderky Štěpánek.

Ale ambici podílet se na novém vedení nemá a upřímně si není jistý, kdo by do současné situace šel. On, tedy Radek Štěpánek, má své práce dost.

Jeho svěřenec, Američan Sebastian Korda prohrál na posledních třech turnajích pokaždé ve druhém zápase.

„Přál bych si, aby to bylo lepší, ale potýkáme se se zdravotními trablemi delší dobu. Už se to snad bude lepšit. Pro sportovce je nejdůležitější, aby mohl být zdravý a trénovat s čistou hlavou. Snad se tomu blížíme a i když hrál delší dobu s hendikepem, tak to zvládal fantasticky. Doufám, že jeho trajektorie půjde jen nahoru,“ říká Štěpánek.

Nadala neodepisuje

Nahoru, a možná naposledy, se snaží dostat i Španěl Rafael Nadal. V 37 letech se vrátil na kurty, má za sebou první turnaj a celé to směřuje k úspěchu na Roland Garros.

„Nikdy v životě bych si nedovolil odepsat Rafu, Novaka nebo Rogera, protože to byli výjimeční mušketýři našeho sportu. Neudělám to ani teď, i když samozřejmě Nadal nastoupil po dlouhé době a prohrál na antuce. Rafa ale ví moc dobře, co to je připravit se na Grand Slam, co to je hrát na tři vítězné sety. Za těch x desítek let jsme viděli, že když nastoupí na Roland Garros na centrkurt, stává se z něj jiný člověk i hráč. Myslím, že když mu to zdraví dovolí, tak to uvidíme znova,“ říká Radek Štěpánek o nejlepším antukáři historie.