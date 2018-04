Radek Štěpánek by rád pokračoval v kariéře trenéra, návrat na kurty už plánuje jenom při své rozlučce

Dvakrát vyhrál Davisův pohár a také byl v nejlepší desítce světa. A když kvůli potížím se zády přestal s tenisem, stal se rovnou trenérem šampiona. Kariéra Radka Štěpánka je plná výjimečných zkušeností, a i když ta poslední byla jen velmi krátká, je pravděpodobné, že přijdou další. A možná už brzy. Praha 15:04 12. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Štěpánek | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Ten konec je čerstvý, teď je takzvaně klid zbraní. Soustředím se teď na svůj osobní život,“ říká pro Radiožurnál s odstupem Radek Štěpánek, pár dní po konci u jednoho z nejlepších tenistů posledních let Novaka Djokoviće.

Těší se na roli otce a na svou pracovní kariéru teď tolik nemyslí. Ale že nabídky přijdou a možná i brzy, je dost pravděpodobné.

Vždyť ještě předtím, než kývnul na spolupráci se srbským šampionem, o něj měl zájem Nick Kyrgios, a je možné, že tento talentovaný Australan svůj nápad oživí. Anebo se ozve někdo další.

„Zájemci se ozvali, nebudu jmenovat, ale uvidíme, co budoucnost přinese,“ nechtěl být příliš konkrétní Štěpánek.

Ale budoucnost to bude spíš trenérská než hráčská. I když by mohlo být lákavé tenisovou kariéru oživit. Vždyť koncem se Štěpánek připravil o několik milionů, které si mohl díky garantovanému startu na devíti velkých turnajích postupně vyzvedávat.

„Ze srandy jsem říkal, že když jsem skončil s Novakem, že udělám comeback, ale doopravdy mě to tělo nepouští dál. Záda by byla v takovém risku, že bych mohl mít i nějaké závažnější zdravotní problémy a nerad bych svého syna nebo dceru vodil do školky jinak, než si představuju já,“ vysvětluje Štěpánek.

To prohlásil Radek Štěpánek při křtu knížky o respektovaném fyzioterapeutovi Pavlu Kolářovi, který českého tenistu na konec připravoval.

„Než jsem oznámil konec kariéry, tak dva tři měsíce předtím jsme s Pavlem spolu seděli a vždycky, když mi objedná malé pivo nebo slivovici, tak vím, že ten rozhovor bude trochu hlubší a nebude se mi moc líbit. Naznačoval mi, že s tím, jak to pokračuje, v jakém stavu jsou moje záda, že bych měl začít přemýšlet o tom, že jednoho dne ten můj konec přijde,“ popisuje bývalý tenista.

Ale zahrát tenis Radek Štěpánek pochopitelně občas půjde a minimálně jednou se u toho předvede i fanouškům.

„Fanouškům jsem slíbil, že se s nimi nerozloučím s lékařskou zprávou za stolem s mikrofonem, ale na kurtě. V hlavě mám plány na nějaký svůj poslední zápas,“ plánuje zatím bez dalších podrobností svou rozlučku Radek Štěpánek.