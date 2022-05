Nadal se po zranění vrací na turnaje. Doma v Madridu bude chtít navázat na skvělý úvod sezony

„Je mi už mnohem lépe, než když jsem do Madridu přijel. Je to ale dlouhá doba od posledního zápasu, takže to bude náročný týden. Zdaleka to nebude perfektní,“ krotil Nadal nadšení fanoušků pro web ATP.

Přitom začátek sezony vyšel Nadalovi dokonale, ne-li nejlépe v kariéře. Hned zkraje sezony ovládl turnaj v Melbourne. Následně po grandiózní otočce ve finále s Daniilem Medveděvem vyhrál Australian Open a získal rekordní 21. grandslam. Pro turnajový primát si došel i následně v Acapulcu.

Nadalova vítězná šňůra v letošní sezoně se nakonec zastavila na čísle 21, poté co ho ve finále turnaje v Indian Wells porazil Američan Taylor Fritz.

Už tam si španělský tenista stěžoval na bolesti a následné vyšetření obavy potvrdilo. Nadal tak přišel o část antukové sezony, mimo jiné i o svůj oblíbený turnaj v Monte Carlu, kde získal 11 titulů.

Velký fanoušek Los Blancos se ujal slavnostního výkopu sobotního madridského derby:

Vrací se až nyní, doma v Madridu. „Je to pro mě hodně blízký turnaj“, pochvaloval si nyní čtvrtý hráč žebříčku ATP.

„Je nepříjemné mít podobná zranění v průběhu sezony. Rekonvalescence je těžká. Ale můj cíl zůstává stejný. Pokusím se opět hrát na té nejvyšší úrovni. Pořád si pamatuji, jak jsem hrál na začátku sezony“, zhodnotil Nadal své aktuální rozpoložení.

Nadal je v Madridu třetí nasazený a v prvním kole má volný los. Následně ho čeká vítěz zápasu Alexander Bublik - Miomir Kecmanovič. Španělští fanoušci vyhlíží i potenciální čtvrtfinále mezi Nadalem a domácím supertalentem Carlosem Alcarazem.