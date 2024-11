Nadalovo tenisové loučení. ‚Moje tělo dosáhlo maxima,‘ přiznal antukový král. Klaněli se i rivalové

Získal 22 grandslamových titulů, stal se inspirací pro mnoho mladých hráčů a v úterý odehrál svůj poslední zápas. Své emotivní sbohem dal před domácím publikem v Malaze.

Svůj poslední míč odehrál Nadal v duelu s Nizozemcem Van De Zandschulpem. Osmatřicetiletý Španěl byl emotivní už při poslechu hymny před zápasem. Věděl, že může být jeho poslední.

„Pravda je taková, že nikdy nechcete dospět do tohoto bodu. Upřímně tenisu ještě nemám dost. Moje tělo prostě dosáhlo maxima. To tělo už nechce hrát tenis. A to musíme všichni přijmout,“ vysvětlil Nadal před domácím publikem v Malaze.

Tenisu ještě nemá dost, a to získal 22 grand slamů a stal se olympijským vítězem. Při rozlučce na kurtu ale nemluvil o titulech.

„Snažil jsem se o něco, co je pro mě nejdůležitější – být dobrým člověkem. Doufám, že mě tak vnímáte,“ vysvětloval jeden z nejlepších tenistů historie.

Fanoušci mu potleskem okamžitě odpověděli – vnímají ho tak. A nejenom oni. Nadalovi poslali na dálku poslali vzkaz ikony sportu.

Fotbalisté Rodri, Andrés Iniesta nebo Raul, který dokonce označil Nadala za nejlepšího sportovce vůbec. Většina z nich ale mluvila o inspiraci pro mladé tenisty, o hodnotách a o Nadalovi jako o skvělém člověku.

Rivalita stranou

Poklonili se i největší rivalové Nadala – Srb Novak Djoković a Švýcar Roger Federer. Říká se jim velká trojice tenisu. Na kurtech zůstává už jen Djoković. Federer skončil před dvěma roky, Nadal odchází letos. Svůj poslední velký triumf oslavil na svém oblíbeném Roland Garros.

„Chci, abyste si mě pamatovali jako kluka, který si šel za svým snem. A který dokázal mnohem víc, než si kdy mohl představit,“ dodal Nadal.

Kromě toho si Rafaela Nadala budeme pamatovat jako antukového krále a jednoho z nejlepších tenistů všech dob.

