Rekordní česká účast na Turnaji mistryň. V Singapuru se může představit sedm tuzemských tenistek

Tenistka Karolína Plíšková stále bojuje o účast na Turnaji mistryň. Po výhře nad Běloruskou Sasnovičovou v Pekingu je momentálně na osmé, tedy poslední postupové příčce v sezóním žebříčku. Pokud by se Plíškové povedlo do Singapuru kvalifikovat, cestoval by na Turnaj mistryň zřejmě rekordní počet českých reprezentantek. Praha 15:01 3. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková na oblíbených dvorcích v New Yorku | Foto: Andres Kudacki/AP | Zdroj: ČTK

„Mohla by být opravdu šťastná za to, co ukázala v zápase proti nebezpečné Bělorusce Sasnovičové,“ hlásil z Pekingu reportér WTA za slunečného středečního odpoledne.

Karolína Plíšková si potřetí zahraje v Pekingu osmifinále, ve 2. kole porazila Sasnovičovou Číst článek

Česká hráčka se mohla usmívat, ve dvou setech zahrála přes dvacet vítězných úderů a ve východní Asii ukazuje solidní formu. Právě tu teď potřebuje v boji o účast na Turnaji mistryň, který je letos extrémně vyrovnaný hlavně na pozicích od šestého do devátého místa.

„Mám to ve svých rukách, takže musím něco uhrát. Věřím, že se tam dostanu, a když ne, tak budu mít dřív prázdniny,“ pronesla nedávno smířlivě Karolína Plíšková.

Jenže od té doby vyhrála turnaj v Tokiu, teď už je ve 3. kole silně obsazeného turnaje v Pekingu, takže myšlenky na dovolenou ráda oddaluje. Vzhledem ke zranění světové jedničky Rumunky Halepové není vyloučené, že si v Singapuru zahraje nakonec i devátá tenistka letošní sezóny.

Strýcová a Sestini Hlaváčková mají jistý Turnaj mistryň, jejich soupeřky ve Wu-chanu nenastoupily Číst článek

Zatím je to tak, že Plíšková potřebuje k účasti na Turnaji mistryň být nejhůř osmá v žebříčku tohoto kalendářního roku. Možností, jak výrazně vylepšit bodová konta, už tenistky příliš nemají, teď v Číně jde o poslední velkou příležitost, a české reprezentantce by pomohly ještě aspoň dvě výhry.

Jedna singlistka, pět deblistek

Pokud by se do Singapuru povedlo dostat i Plíškové, mohl by mít český ženský tenis na Turnaji mistryň rekordních sedm účastnic.

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková měly už v půlce sezóny jako první jistotu v deblu, k nim by se měly přidat Barbora Strýcová s Andreou Sestini-Hlaváčkovou i Květa Peškeová, která je v ženské čtyřhře ve dvojici s Američankou Melicharovou.

Potvrzení by měla brzy dostat i momentálně čtvrtá singlistka oficiálního světového i toho sezónního žebříčku, který rozhoduje o Singapuru, Petra Kvitová.