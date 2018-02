Rekordní fedcupová návštěva to nebyla, skvělá atmosféra ano. 'O2 arena si zaslouží zaplnit,' říká Kvitová

„Já bych chtěl divákům strašně poděkovat. Na to, že byly v Praze prázdniny, tak to byl úplně fantastický zážitek. Vůbec jsem nečekal, že jich přijde tolik. Myslím, že i holky si toho hrozně váží,“ okomentoval kapitán Petr Pála dvě skoro dvanáctitisícové návštěvy v libeňské hale.

Určitě jedny z nejvyšších v historii pokud jde o první fedcupová kola.

Podle dostupných informací přišlo zřejmě jen v Krakově před třemi lety na zápas Polek s Ruskami s Mariou Šarapovovou na úvodní bitvu roku v ženské týmové soutěži víc lidí než teď v Praze.

„My si toho vážíme. Já myslím, že ta O2 arena, když už tam je, si zaslouží být zaplněná. Aby ta atmosféra byla taková, jaká byla,“ řekla Radiožurnálu Petra Kvitová, která naopak potěšila fanoušky v libeňské hale dvěma výhrami.

Pokud bude v týmu i v dubnovém utkání, s tak bouřlivou podporou svého týmu už počítat nemůže, co ale může očekávat, je návrat nejlepších hráček Kerberové či Görgesové, které teď v německé sestavě v Bělorusku chyběly.

„Určitě by se to hrálo na antuce, protože vždycky hrají ve Stuttgartu na antuce, potom je tam totiž turnaj,“ uvažuje Kvitová.

Kapitán Petr Pála teď ještě netuší, které hráčky povede v dubnu v Německu a dost pravděpodobně na antuce ve Stuttgartu, už teď má ale velkou motivaci fedcupové utkání ještě v této sezóně vrátit do Česka, tedy vybojovat postup do finále.

„Všechny holky budou asi pravděpodobně Stuttgart hrát, takže věřím tomu, že i Fed Cup budou chtít hrát. Bavili jsme se o tom, že by bylo super zkusit se o to porvat a postoupit do finále, které by bylo doma,“ přál by si i za české tenistky a fanoušky fedcupový kapitán Petr Pála.

