Tenisová asociace WTA se zastala Voráčové. Neudělala nic špatně, uvedla v prohlášení

Osmatřicetiletá Voráčová nejprve získala australské vízum díky výjimce z očkování, protože covid-19 v prosinci loňského roku prodělala. Po vstupu do země pak stihla i odehrát turnaj, ale poté, co do Melbourne přiletěl srbský tenista Novak Djoković, byla následně místními úřady zadržena.

Zahraniční policie umístila českou deblistku do stejného detenčního zařízení, jako mužskou světovou jedničku. Voráčová ale nechtěla riskovat několikadenní boj s australskými úředníky a případné omezení tréninku a tak zemi dobrovolně opustila.

Djoković následně díky svým právníkům uspěl s odvoláním a začal se připravovat na úvodní grandslam sezony. Srb ale definitivně vyhráno nemá, protože vízum mu však stále může zrušit australský ministr pro imigraci.

Voráčová nechybovala

WTA v prohlášení uvedla, že podporuje australský tenisový svaz, který pro hráče nachystal turnaje včetně Australian Open. „Jsme přesvědčeni, že by hráči měli být naočkováni,“ konstatovala asociace s tím, že stojí i za imigrační politikou k ochraně australských obyvatel.

Zároveň WTA uvedla, že sportovci, žádající o výjimku z očkování se řídili schválenými postupy.

„Renata Voráčová podle toho postupovala. Po příletu byla vpuštěna do země, hrála a pak jí bylo vízum náhle zrušeno. Přitom neudělala nic špatně,“ stojí v prohlášení asociace.

„Komplikace z posledních dnů jsou nešťastné. Pokračujeme ve spolupráci s úřady, aby se tato situace urovnala.“

Voráčová po návratu do Česka uvedla, že je po prožitém stresu unavená a zvažuje, že bude požadovat finanční kompenzaci za zbytečné náklady a ušlý zisk od australského tenisového svazu.

„Doufám, že se k tomu Tennis Australia postaví čelem a nebudu muset dělat právní kroky,“ uvedla tenistka.

Podporu Voráčové vyjádřila i nezávislá hráčská asociace PTPA, kterou předloni založil Djokovič.

„PTPA s ní byla v kontaktu, zajímala se o její zdraví a podmínky. Přezkoumáváme její případ. V demokratické společnosti je právní jistota základním principem. Budeme pokračovat v podpoře a obhajobě hráčů v takové míře, v jaké to pro ně bude přijatelné,“ uvedla PTPA.

