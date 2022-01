‚Bylo to jako ze špatného filmu.‘ Tenistka Voráčová líčí pobyt v Austrálii. Očkování neodmítá

Kdy jste do Austrálie přicestovala a jak probíhala kontrola o bezinfekčnosti?

Přiletěla jsem 30. prosince, na lékařskou výjimkou schválenou od nezávislých doktorů. Onemocnění covidem jsem prodělala před Vánoci, což bylo jedno z pravidel, které umožňovalo startovat na Australian Open.

Na letišti proběhly všechny kontroly bez problému?

Ano. Všechny dokumenty jsem měla, takže jsem prošla federální kontrolou a nic víc se už neřešilo.

Kdy nastala změna?

Ve středu přiletěl Novak Djoković a hned ve čtvrtek pro mě přišli do hotelu z pohraniční policie, že se mě chtějí zeptat na pár otázek ohledně mého povolení. Nenapadlo mě, že to bude výslech.

A pak vás odvezli do toho hotelu, který slouží jako detenční zařízení?

Ani jsem nevěděla, kam mě povezou. Na základě toho několikahodinového výslechu mě zavezli do toho hotelu, protože jsem se nemohla volně pohybovat po Austrálii.

Stačila jste si vůbec něco zabalit?

Šla jsem v jednom oblečení, v teplákách, v tričku a v bundě a takhle mě převezli do toho zařízení. Dovolili mi mobil a řekli, že peníze si nemám brát, že by mi to stejně zabavili.

Sdělil vám někdo, jak tam budete dlouho?

Ne. Pro ně asi bylo nejlepší, abych opustila Austrálii co nejdříve. Já jsem čekala na postup a a rady od právníků od australského tenisového svazu, kteří u toho výslechu byli se mnou.

Jaké byly podmínky na té ubytovně? Na internetu se objevovaly i fotografie plesnivého jídla...

Plesnivé jídlo tam nebylo. Je to normální ubytovna, dostanete pokoj, ale nejdou tam otevřít okna. Máte k dispozici jen pokoj a jídlo vám nosí zabalené v plastu. Je to ale jako domácí vězení.

Co jste tam dělala, měla jste přístup k internetu, nebo televizi?

Internet tam byl, ale nebylo moc co sledovat. Čekalo se až na ten Djokovićův odvolací soud. Já jsem se snažila kontaktovat český konzulát, tenisovou asociaci, moji rodinu a řešili jsme i věci s trenérem, který zůstal na hotelu.

Proč jste se nezkusila odvolat, jako Novak Djoković?

Vůbec jsem nevěděla, proč se to stalo a čekala jsem na pomoc od právníků z Austrálie. Nikdo mi neřekl, jaké mám možnosti a řídila jsem se tím, s čím přišli oni. Poté, co mi sebrali víza, tak se právníci neodvolali a všichni řešili spíš Djokoviće. Žádné doporučení jsem nedostala a nevěděla jsem, co mám dělat.

Kdyby se moji právníci odvolali hned, tak by mi to dávalo smysl. Jenže než by se to vyřešilo, trvalo by to třeba týden a byl by to risk, že bych byla bez tréninku. Kdyby se to třeba povedlo, šla bych na kurt po jednom dni tréninku. To mi nedávalo moc smysl.

Napadlo vás vůbec před odletem do Austrálie, že by se něco takového mohlo stát?

Vůbec. Byla jsem tam už loni, to byly podmínky 14 dní karanténa, restrikce a to jsme dodrželi. Když teď šlo využít možnosti, že jsem prodělala covid a mám šanci za určitých podmínek hrát, tak jsem nepochybovala. Kdybych pochybovala, tak bych tam vůbec neletěla. Formálně jsme požádali o výjimku, tu nám udělili a tak jsme letěli.

Kauza Djoković Srbský tenista Novak Djoković oznámil na začátku letošního roku, že od pořadatelů získal výjimku z povinného očkování a bude startovat na Australian Open. Po příletu mu však místní úřady odepřely vstup do země a zrušily mu vízum. Následně Djokoviće umístili do detenčního zařízení v Park Hotelu v Melbourne. Aktuálně nejlepší tenista světa se proti rozhodnutí odvolal a v pondělí u soudu uspěl a vízum mu bylo vráceno. Momentálně se ale čeká na vyjádření australského ministra pro imigraci.

Nemáte obavy, že by se něco podobného mohlo opakovat na jiném turnaji?

Doufám, že ne. Divím se, že to vůbec nastalo, protože my jsme udělali vše, co jsme měli. Jestli je tam nějaká třenice mezi vládou a organizátory turnaje, tak je to smutné.

Myslíte si, že celá situace rozděluje fanoušky na dva tábory?

Fanoušci budou rozděleni vždycky, ale tohle by rozhodovat nemělo. Je hrozné, že místo tenisu vás někde vyslýchají. Bylo to jako ze špatného filmu.

Zmínila jste se, že očkovaná nejste. Změní tato zkušenost váš nynější status?

Přes rok jsem jezdila z turnaje na turnaj a byli jsme každé tři dny testovaní. Neřešila jsem to a chtěla jsem se naočkovat až po sezoně, až budu mít klid. Pak jsem chytla bohužel covid. Určitě ale nejsem proti očkování jako Novak Djoković. Myslím, že to zachránilo život spoustě lidem, ale stejně tak respektuji i Djokovićovo rozhodnutí, neodsuzuji ho.

Jste na organizátory naštvaná a jak bude vypadat váš další program?

Tenis zatím neřeším, potřebuji se z toho zážitku sebrat jak psychicky, tak fyzicky. Bylo to opravdu náročné. Jsem fakt nepředstavitelně unavená, byl to opravdu záhul. Nemám ani sílu být naštvaná a ráda bych tuhle kapitolu uzavřela.