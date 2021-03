Už se nemůžu dočkat, těší se Vondroušová. Nejen české tenistky vyhlíží Federerův návrat na kurty

Švýcarský tenista Roger Federer má za sebou nejdelší přestávku ve své profesionální kariéře a ukončit by ji měl na právě probíhajícím turnaji v Kataru. Že půjde o jeden z nejsledovanějších návratů ve světě sportu, dokazují i některé reakce nedočkavých fanoušků. A patří k nim i česká tenistka Markéta Vondroušová. Dauhá 16:04 9. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roger Federer | Zdroj: Reuters

Jeden z nejúspěšnějších tenistů historie se po roční přestávce připravuje na zápas a nedočkaví jsou zřejmě i jeho fanoušci. Nebo i fanynky, které o návratu Švýcara Rogera Federera promluvily pro Radiožurnál.

„Jo, hrozně. Jsem fakt zvědavá a už se nemůžu dočkat, až bude hrát,“ přiznává Markéta Vondroušová, která doufá, že se aspoň v televizi podívá na návrat tenisty, kterého obdivovala, už když jako malá s tenisem začínala.

Zatím není jasné jakého Rogera Federera teď fanoušci uvidí. Švýcarský tenista je přes sociální sítě pozdravil hned po příletu do Kataru, nadšeným hlasem vyprávěl, že po roce zase cestuje na nějakou akci, a poděkoval všem, kteří mu pomáhají v návratu po dvou operacích kolene.

Na předturnajové tiskové konferenci pak řekl, že všechno zatím bere jako test a kvalitní přípravu, a že opravdovým začátkem sezóny pro něj bude až Wimbledon.

Ale je dost možné, že leccos ze svého umění ukáže už teď, i díky své ohromné předvídavosti, která mu pomáhala při minulém návratu, po kterém získal tři grandslamové tituly.

„Přijde mi, že proti němu hrát musí být úplná hrůza. On umí zahrát úplně všechno, ví kam co půjde a co se bude dít,“ neskrývá obdiv česká tenistka.

A že jeho návrat může vypadat jinak, než v případě dalších tenistů, tuší i Markéta Vondroušová, která má s návraty po zraněních také dost zkušeností.

„On na tom bude asi trochu jinak, než všichni ostatní. Má tady v tom už nějaké zkušenosti.“ dodává osmadvacetiletá rodačka ze Sokolova.

Zabavil se s rodinou

A také Karolína Plíšková si myslí, že devětatřicetiletý Švýcar může zvládnout i třináctiměsíční pauzu zvládnout skvěle.

„Mě teda stačil ten půlrok a mám docela dost, abych se do toho zase dostala,“ přiznala Plíšková. Dělala si ze sebe legraci, když narážela na to, jak ji rozhodila i pětiměsíční přestávka kvůli pandemii i různé s tím související změny.

„Má rodinu a děti, tak se asi zabavil jinak, než my, který toho nemáme tolik. Navíc je o hodně starší a pár takových pauz měl,“ říká Karolína Plíšková, která ráda sleduje tenisové zápasy, a na těch u Rogera Federera obdivuje i to, jak dokáže být nad věcí, i když se mu na kurtu zrovna nedaří.

„To je jasný, že se mu to hraje, když má za sebou vyhranejch asi padesát grandslamů. Ale vždycky jsme z něj měla pocit takového klidu.“ naráží Karolína Plíšková v nadsázce na dvacet grandslamových titulů Federera z mužské dvouhry.

V Dauhá v Kataru teď začne Švýcar pracovat na tom, aby k velkým triumfům mohl přidat ještě někdy další. Jako turnajová dvojka má na úvod volno a začne rovnou v osmifinále.