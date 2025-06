Sabalenkovou čeká premiérové finále Roland Garros. ‚Teď se na antuce cítím dobře,‘ hlásí světová jednička

Aryna Sabalenková letos v Paříži ukazuje, že i na antuce se dá úspěšně praktikovat agresivní tenis. Swiatekovou od začátku utkání dostávala pod tlak a svou formu dokonale vygradovala na třetí set, kde neudělala ani jednu nevynucenou chybu a vyhrála 6:0.

„Upřímně, vývoj třetího setu šokoval i mě. Pomohlo mi, že jsem se trefovala do prvních servisů. Díky tomu jsem se pak víc mohla soustředit na to, abych Igu dostávala pod tlak na returnu. Jsem moc ráda, že se to povedlo, a že jsem vyhrála,“ prohlásila po zápase Aryna Sabalenková, která tak Swiatekové v Paříži přerušila sérii 26 výher v řadě.

Na antukovém grandslamu si aktuální světová jednička zahraje o titul poprvé v kariéře. Úspěchů na antuce si enormně váží.

„Skoro celý život poslouchám, že antuka není povrch pro mě. Asi i proto, jsem na ní nebyla dostatečně sebevědomá. Ale v posledních letech se mi povedlo mojí hru vyvinout natolik, že se teď na antuce cítím dobře. Takže pokud bych tady získala titul, znamenalo by to pro mě strašně moc. Na finále jsem připravená, budu bojovat,“ dodala běloruská tenistka.

V sobotním finále se Sabalenková utká se světovou dvojkou Američankou Gauffovou, která vyřadila domácí Lois Boissanouvou 2:0 na sety.

