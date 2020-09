‚Zítra si půjdu zaběhat.‘ Giustino udolal Mouteta v šestihodinové bitvě, delší byl jen jeden zápas

Chybělo 28 minut a souboj prvního kola mezi Italem Lorenzem Giustinem a Francouzem Corentinem Moutetem mohl na Roland Garros přepsat historii. Domácí naděje padla až po šesti hodinách a pěti minutách hry, 18:16 v pátém setu. Delší už byl pouze duel v roce 2004 mezi Arnaudem Clementem a Fabricem Santorem. Paříž 11:29 29. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lorenzo Gustino bezprostředně po vítězství v druhém nejdelším zápase historie French Open | Foto: ABACA/Zabulon Laurent/ABACA | Zdroj: ČTK

V utkání nasazeném na malý kurt číslo 14 se neočekávalo žádné velké tenisové drama. Moutet nadělil soupeři v prvním setu kanára a vypadalo to na pohodový postup favorizovaného 71. hráče světového žebříčku. Jenže Giustino se nehodlal při své premiéře v Paříži tak snadno vzdát a následující dvě sady získal ve zkrácené hře.

Jednadvacetiletá naděje francouzského tenisu se ale vrátila do zápasu a v rozhodujícím setu dokonce třikrát podávala na postup do druhého kola. Nakonec to byl ale 157. hráč světa, kdo urval tříhodinovou závěrečnou sadu pro sebe.

„Vtipné je, že včera jsme sledovali zápas Rodionova s Chardym a za stavu 6:6 v pátém setu říkám: počkat, on se nehraje tiebreak?“ citoval Giustina oficiální web ATP. French Open je posledním turnajem velké čtyřky, který ještě nezavedl zkrácenou hru v závěrečném setu.

„Trenér hned říkal, že se mi to v prvním kole určitě stane. Moje zápasy jsou vždycky dlouhé,“ popisoval pobaveně devětadvacetiletý Ital, který dosud odehrál na grandslamech jediný zápas.

Poražený Moutet zažíval pochopitelně opačné pocity. "Byl to opravdu dlouhý zápas, nevím, co říct. Necítím žádnou část těla, jen prázdno,“ řekl.

Giustino odehrál na pařížské antuce už tři zápasy v kvalifikaci a teď se může těšit na souboj druhého kola proti světové čtrnáctce Diegu Schwartzmanovi. Únavu ani po náročném programu necítí, alespoň naoko. „Ne, ne, je mi skvěle. Zítra si půjdu trochu zaběhat, jsem nějaký až příliš čerstvý,“ dodal s nadsázkou.

⏰: 6h05



Le match fou de la journée opposant Corentin Moutet et Lorenzo Giustino.



Ce que vous avez manqué #RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) September 28, 2020