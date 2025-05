Startuje grandslamové Roland Garros. ‚Čeští tenisté mají lepší formu než tenistky,‘ myslí si expert Prouza

Jaká je forma českých reprezentantů a reprezentantek před antukovým grandslamem?

Smíšená. Obecně můžeme říct, že čeští muži mají lepší sezonu. Tři z nich Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Jakub Menšík získali v tomto ročníku titul.

Nicméně - Jiří Lehečka neprožívá teď ideální období (čtyři turnaje, sedm zápasů na antuce - čtyři porážky), Macháč poslední utkání skrečoval a je otázkou, jak jeho tělo bude reagovat na duely, které se hrají na tři vítězné sety. V nejlepším rozpoložení je Jakub Menšík.

Mezi ženami to není vůbec slavné, vlastně žádná Češka ještě letos nebyla ani ve finále. Řada z nich v aktuální sezoně na antuce neodehrála ani zápas (Markéta Vondroušová, Karolína Muchová - obě navíc dlouhodobě trápí zranění), Barbora Krejčíková jeden.

Petra Kvitová se vrací po mateřské pauze a vlastně by bylo velkým překvapením, kdyby se česká tenistka dostala do druhého týdne. Ale budu se samozřejmě rád mýlit.

Roland Garros notoricky ovlivňuje počasí, jak to v Paříži aktuálně vypadá?

Střídavě prší, což dnes nevadí, nicméně s ohledem na to, že v areálu Rolanda Garrose jsou jen dva dvorce se zatahovací střechou - Phillip Chatrier a Suzanne Lenglen - tak je možné, že se od zítřka program bude protahovat. Protože podle předpovědi počasí má v příštích dnech pršet docela často.

Turnaj začíná v neděli, přesto řada hráčů v Paříži ještě není, jak je to možné?

Přípravné turnaje končí až v sobotu, na to si už předem řada hráčů stěžovala - třeba Němec Alexander Zverev. V Paříži v tuto chvíli chybí třeba trojnásobný šampion Novak Djokovič, který mimochodem může v Ženevě získat jubilejní stý titul na okruhu ATP.

Ovšem je otázkou, v jaké kondici bude. Rozpis zápasů zatím není k dispozici, ale i kdyby jeho utkání pořadatelé zařadili třeba až na pondělí, tak se to samozřejmě může projevit.

