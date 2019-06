Proměnlivé počasí v Paříži dělá tenistům starosti. Musí dávat pozor, jak správně vyplést rakety

České tenistky se připravují na své odpolední čtvrtfinálové zápasy Roland Garros, a protože se v Paříži v těchto dnech často mění počasí, musejí si dávat pozor i na to, aby měly na utkání správně vypletenou raketu. Paříž 13:57 4. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová si na French Open zahraje čtvrtfinále | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

„Včera bylo docela hnusně, takže jsem si říkala, že jsem ráda, že nehraju. Ale trénovali jsme v tom a nebylo to úplně příjemné. Ale počasí je hnusné i jinde, takže se s tím musíme nějak vyrovnat a náladu mi to moc nekazí, protože vyhrávám,“ řekla Radiožurnálu Vondroušová.

Hodně proměnlivé je letos počasí na antukovém grandslamu v Paříži a tak mají tenisté starosti s tím, jak správně vyplést raketu na utkání. Více si poslechněte v reportáži Jaroslava Plašila

Zatímco náladu tenistek výkyvy počasí nemusí ovlivnit, sportovní vybavení rozhodně ano. A tak se čtvrtfinalistka ženské dvouhry Markéta Vondroušová pokaždé detailně zajímá o to, jak venku v době zápasu bude.

„Koukám se docela na předpovědi kvůli raketám, výpletům a tak, abych věděla,“ popisovala Vondroušová.

Když Roland Garros začalo, bylo spíš chladněji, občas i drobně zapršelo, o víkendu bylo pro změnu horko, ale teď už je zase o nějakých 10 i víc stupňů méně, někdy i mrholí nebo je déšť výraznější, jindy spadne jen pár kapek a oblačnost se na chvíli protrhá.

„Počasí je takové… Člověk nikdy neví, co může očekávat, takže samozřejmě sleduje to počasí, protože přeci jenom v takovém vedru, jaké bylo, myslím, že všichni přeplétali rakety a museli to určitě naplést mnohem tvrději, než třeba na dnešek,“ říká čtvrtfinalistka ženského deblu Květa Peschkeová.

Obecně platí, že když je teplo, používají se tvrdší výplety, a naopak. A tenisté si pak hlídají, aby výkyvy nebyly moc velké. „Hrála jsem s raketou, kterou jsem měla napletenou na minulý zápas. Byla ještě dost tvrdá na to, abych hrála v takovém ne zrovna nejteplejším počasí, takže jsem to nemusela znovu přeplétat,“ dodala Peschkeová.

Tenisté běžně využívají turnajová vyplétací studia, ale někteří mají i kvůli proměnlivosti počasí osobní servismany. Třeba Karolína Plíšková, která letos v Paříži skončila ve třetím kole ženské dvouhry, kvůli tomu bydlela blízko areálu, aby mohla případně na teplotní výkyvy zareagovat a rakety rychle vyměnit.

Je zřejmé, že větší nároky na vybavení mají právě singlisté z absolutní světové špičky. A asi jen málo z nich by na tour vyrazilo tak, jako Květa Peschkeová. „Já? To byste se divili. Jezdím jenom se třemi raketami,“ usmívá se Peschkeová, kterou v úterý čeká čtvrtfinále ženského deblu. Markéta Vondroušová pak ve stejné fázi turnaje nastoupí proti Chorvatce Petře Martićové.