Muchová předchozí výhry nad Światekovou jako výhodu nebere. Ve finále je favoritkou Polka

Tenistka Karolína Muchová bude hrát poprvé v kariéře o titul na grandslamovém turnaji. V sobotu od 15 hodin se utká ve finále ženské dvouhry Roland Garros s Polkou Igou Światekovou, která je světovou jedničkou, dvojnásobnou šampionkou právě z Paříže, a také vítězkou US Open. Role favoritky je tedy dopředu jasně daná, navzdory vzájemné bilanci obou hráček. Paříž 21:39 9. června 2023

Iga Świateková si vzpomíná na utkání v Praze v roce 2019. Dorazila tam tehdy bez trenéra, jen s otcem a psycholožkou Dariou Abramowiczovou, se kterou jezdí po turnajích i v současnosti. Polská tenistka se tehdy do hlavní soutěže musela probojovat z kvalifikace, a ve Stromovce se jí to sešlo tak, že musela hrát i dva zápasy v jednom dni.

I proto teď tehdejší porážce nedává žádný význam. Ostatně, ani Karolína Muchová se neupíná k tomu, že kdysi nad Igou Światekovou vyhrála. Dokonce opakovaně.

V létě roku 2020 mezinárodní okruh stál kvůli koronavirové pandemii, a tak i některé zahraniční hráčky občas zavítaly na některý z turnajů v Česku. Na pražské Štvanici se tenkrát v rámci charitativního soupeření černého a růžového týmu představila i Swiateková. A také na betonovém povrchu uspěla česká tenistka.

„Teď je to už nějakou dobu světová jednička, takže si myslím, že je to neporovnatelné. Nemyslím si, že jdu do zápasu s nějakou výhodou,“ ví Karolína Muchová, že se od posledních setkání hodně změnilo.

Iga Świateková po loňském konci Australanky Ashleigh Bartyové vládne ženskému profesionálnímu okruhu. Už před tím triumfovala v Paříži, což se jí povedlo i před rokem, který byl zatím nejlepší v kariéře Polky, která pak vyhrála i US Open v New Yorku.

Vzorný přístup Światekové

Trenér Karolíny Muchové Emil Miške ji může dávat za vzor i tenisovým nadějím na Slovensku.

„Bylo super, že s Kájou prohrála, ale potom na turnajích si nás stále vyhledávali. Pamatuji si, že její trenér nám řekl, že stačí říct, kdy budeme trénovat my a oni že se přidají, i když budou domluvení s někým jiným. Líbilo se mi, že ona na sobě chtěla už od začátku hodně pracovat. Třeba hra Karolíny je docela nevšední a málo hráček jí hraje, tak ona se to chtěla naučit, a proto chtěla s Kájou hrát. Je to moment, který ji dostal k pozici nejlepší hráčky na světě, protože se chtěla ve všem zlepšit a na jejím přístupu to bylo vidět. Byla jednou z hráček, kterou jsem dával za vzor z pohledu přístupu našim dětem na Slovensku,“ vypráví trenér Miške.

Bitvu o titul na Roland Garros rozehrají Karolína Muchová a Iga Świateková v sobotu od 15 hodin. Utkání uslyšíte v přímém přenosu na stanici Radiožurnálu Sport, server iROZHLAS.cz přinese podrobnou online reportáž.