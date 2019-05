Slavné páry na Roland Garros. České deblistky budu v Paříži obhajovat titul

Už v pondělí začíná Roland Garros a Češi i na druhém grandslamu touží po trofejích. Největší šance by mohly být v ženské čtyřhře. Tři žebříčkově nejlepší deblistky na světě jsou Češky a navíc mají v Paříži na co navazovat. Paříž 9:16 25. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková s trofejí pro vítězky čtyřhry | Foto: Alessandra Tarantino | Zdroj: AP/ČTK

Nejlepším deblovým párem světa byly už Jana Novotná a Helena Suková. 10. června 1990 porazili sovětský pár Savčenková – Zverevová a potvrdily svou dominanci.

Deblové úspěchy Češek na Roland Garros připomněl Jaroslav Plašil

Novotná se Sukovou patřily k nejsilnějším párům historie, vždyť byly obě i výtečnými singlistkami a obě byly také postupně uvedeny do Mezinárodní tenisové síně slávy.

„Ne, že by se člověk vracel do minulosti, ale už je sám se sebou víc spokojený. S tím, co dokázal,“ přiznala zpětně Radiožurnálu Helena Suková, které povedlo vyhrát čtyřhru na všech grandslamových turnajích. Stejně jako předloni zesnulé Janě Novotné.

Český nebo československý tenis měl ve své historii spoustu výtečných deblistů a deblistek, ale Jana Novotná a Helena Suková byly první českou dvojicí, která čtyřhru na Roland Garros ovládla. A dlouho také jedinou.

H + H a návštěva Navrátilové

Až v roce 2011 zazářil pár, ze kterého se později stala velká sportovní značka, H + H, Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká.

„Hrozně mě potěšilo, když za námi přišla do šatny Martina Navrátilová, pogratulovala a objala nás. Mohly jsme jí říct, že už víme, jak se vždycky cítila. ‚Dobrej pocit, viď?‘ smála se,“ vyprávěla Andrea Hlaváčková.

„Přijde to večer, až člověk bude chtít usnout, i když kdo ví, kdy půjde spát. Je to neuvěřitelný úspěch,“ těšilo Lucii Hradeckou. Společně s Hlaváčkovou společně získaly třeba ještě olympijské stříbro a grandslamový titul z US Open. V New Yorku v roce 2013.

Tam mezi juniorkami zvítězily Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková. Třetí a zatím poslední ryze český deblový pár, který ovládl Roland Garros. Krejčíková tehdy věnovala titul Janě Novotné, své bývalé trenérce.

„Vždycky si přála, aby se mi tohle podařilo. Hrozně mi fandila a myslím, že by na mě byla pyšná,“ prozradila loni v Paříži svou velkou motivaci. „Za dalších 50 let tam pořád budeme zapsané,“ uvědomila si, že spolutvořila historii.

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková vyhrály po Roland Garros také ženskou čtyřhru ve Wimbledonu. Později se také staly světovými jedničkami a první dvě místa žebříčku ovládají dodnes. Třetí je navíc Barbora Strýcová a v první desítce je i Andrea Sestini Hlaváčková.

WTA čtyřhra (ženy) | 21. týden 2019 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Kateřina Siniaková Česká rep. 17 8355 2. Barbora Krejčíková Česká rep. 15 8065 3. Barbora Strýcová Česká rep. 21 7050 4. Kristina Mladenovicová Francie 17 6490 5. Tímea Babosová Maďarsko 18 6410 6. Elise Mertensová Belgie 16 5745 7. Demi Schuursová Nizozemsko 24 5335 8. Ashleigh Bartyová Austrálie 11 5092 9. Šuaj Čang Čína 16 4670 10. Andrea Sestini Hlaváčková Česká rep. 12 4562