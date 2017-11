Rozloučení s legendou. Pohřeb Jany Novotné se uskuteční v pondělí v Brně

V obřadní síni brněnského krematoria v Jihlavské ulici se v pondělí ve 12:30 koná poslední rozloučení s tenistkou Janou Novotnou. Vítězka Wimbledonu a trojnásobná olympijská medailistka zemřela 19. listopadu ve věku 49 let. Bývalá světová dvojka ve dvouhře a jednička ve čtyřhře podlehla rakovině. Její úmrtí hluboce zasáhlo celý tenisový svět. Brno 14:14 26. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Jana Novotná | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Nemám zprávy, zda na pohřeb přijede některá z bývalých soupeřek Novotné ze zahraničí. Ale za české tenisty nás tam bude hodně,“ řekl ČTK předseda tenisového svazu Ivo Kaderka.

Brněnská rodačka Novotná vyhrála na okruhu WTA 24 turnajů ve dvouhře a 76 ve čtyřhře. V roce 1988 slavila triumf ve Fed Cupu. Vedle jednoho grandslamového vavřínu z dvouhry získala dalších dvanáct ve čtyřhře a čtyři ve smíšené čtyřhře.

Byla bronzovou olympijskou medailistkou z dvouhry v Atlantě 1996, kde přidala stříbro ve čtyřhře s Helenou Sukovou. S tou byly druhé i v Soulu 1988. Wimbledonský titul získala v roce 1998.

Aktivní kariéru jedna z posledních hráček vyznávajících útočný styl servis - volej s výtečným čopem ukončila v roce 1999. O šest let později byla uvedena do tenisové Síně slávy. Dlouho žila na Floridě, odkud se před sedmi lety vrátila do Brna.

Krátce trénovala Francouzku Marion Bartoliovou a od roku 2014 spolupracovala dva roky s českou hráčkou Barborou Krejčíkovou. Předloni ve Wimbledonu se vyznala, jak hluboce tenis milovala. "Tenis mi dává úplně všechno a i po těch letech mě naplňuje," řekla v Londýně.

Jana Novotná na snímku z roku 1998 po vítězství ve Wimbledonu. | Zdroj: Fotobanka Profimedia