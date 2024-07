S Bethanií máme unikátní spolupráci. Těším se na další zápas před českými fanoušky, říká Šafářová

Tenistka Lucie Šafářová zažila vítězný návrat do pražské Stromovky. Na turnaji okruhu WTA, který v minulosti opakovaně vyhrávala jako singlistka, teď zazářila jako deblistka. Společně se svou někdejší spoluhráčkou Bethanií Mattekovou Sandsovou porazila nasazené dvojky Japonky Aojamovou, Šibaharovou. Praha 9:41 23. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lucie Šafářová a Bethanie Matteková Sandsová obnovily spolupráci a na turnaji v Praze postoupily do 2. kola | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Lucie Šafářová a Bethanie Matteková Sandsová společně vyhrávaly grandslamové tituly, mají jich dohromady pět. Teď se po čase spojily znovu a poprvé zažily, jaké to je zvítězit před pražským publikem. Američanka byla nadšená stejně jako česká tenistka, která se už jako maminka dvou dětí příležitostně vrátila na ženský profesionální okruh.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si tenistku Lucii Šafářovou, jak vnímala návrat před domácí publikum

„Bylo to úžasné. Když jsme přicházely na kurt, a lidé nás vítali, tak jsme se na sebe obě podívaly a měly slzy v očích. Jsem ráda, že Bethanie přijela a že tu panuje taková atmosféra. Odehrály jsme skvělý zápas,“ vyprávěla Lucie Šafářová po dvousetové výhře nad turnajovými dvojkami, Japonkami Aoyamovou, Šibaharovou.

Z vítězství se radovala v době, kdy už jsou děti zvyklé usínat, takže se zároveň snažila utěšit svou dceru na rameni, která ještě maminku na kurtu v pražské Stromovce uvidí. „Naše spolupráce je unikátní, čeká nás další utkání, které si půjdeme užít a doufám, že potěšíme i diváky,“ těší se na další zápas Lucie Šafářová.

Přestože ten první byl hodně povedený, další očekávání ani konkrétní sportovní cíle a plány nemá. Ani pro zbytek turnaje, ani pro zbytek sezony či další období. „Necháme to otevřené, život to někam zavede,“ řekla Lucie Šafářová po vítězném návratu do Prahy.