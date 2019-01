Sama na emoce i taktiku. Kvitová zákaz koučování trénovala už na přípravném turnaji

Na grandslamech se jí v minulém roce vůbec nedařilo, ale teď na Australian Open v Melbourne se to mění. Tenistka Petra Kvitová bude bojovat o postup do semifinále a v součtu s předchozím vítězným turnajem v Sydney usiluje o desátou výhru v řadě. Melbourne 14:22 21. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová se na grandslamových turnajích musí obejít bez pomoci trenér, občas by se hodil | Foto: Aaron Favila | Zdroj: ČTK/AP

„Nechtěl bych to nějak zakřiknout, ale Petra tu hraje výborně, ze Sydney si přivezla pozitivní energii. Teď do toho člověk ani nechce šťourat,“ připomíná trenér Jiří Vaněk nedávný vyhraný turnaj, ze kterého si Petra Kvitová krom pozitivní energie přivezla i zkušenost, která se jí teď na Australian Open zřejmě hodí.

Už v Sydney se rozhodla, že si k sobě na lavičku nebude zvát kouče, a všechny složitosti bude řešit sama. Tak aby se právě co nejlépe připravila na grandslamy, kde jsou rady při zápasech zakázány.

„Byl to plán. V Sydney jsme se už před turnajem rozhodli, že to pojmeme takhle. V Brisbane na kurt ještě chodil, ale grandslam to nedovoluje. A evidentně to zvládám i takhle,“ všímá si Petra Kvitová.

Na přípravném turnaji ještě pomoc trenéra na kurtu využít mohla, ale úmyslně to neudělala. I tak na posledním turnaji před vyvrcholením australské části sezony získala titul.

„V Sydney to fungovalo a jde to dál. Jirkova pomoc je někdy nevyhnutelná a hodně pomůže, ale tady to prostě nejde,“ přiznala.

Zřejmě i nezvyklý trénink jí pomohl k většímu klidu, který na úvodním grandslamu sezony našla. „Jsem tam sama a musím se vypořádat s emocemi i taktikou. Už první set v Sydney jsem hrála zabržděně, ale tyhle momenty pomáhají, abych vnímala chyby.“

A když Petra Kvitová zmínila finálový zápas v Sydney, ten si teď zřejmě znovu připomene, kvůli stejné soupeřce. Po deseti dnech se znovu utká s domácí Bartyovou, tentokrát ve čtvrtfinále Australian Open.