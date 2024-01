Byl to super zápas, i když to nedopadlo, hodnotila Bejlek svůj výkon proti Kanaďance Fernandezové

Tenistka Sára Bejlek stále ještě čeká na svou výhru v hlavní soutěži grandslamu, z Australian Open v Melbourne ale nemusí odjíždět zklamaná. V 17 letech má za sebou další úspěšnou kvalifikaci a dlouho vyrovnaný duel úvodního kola s kanadskou favoritkou Leylou Fernandezovou, které nakonec podlehla 6:7 a 2:6. Po návratu ji čeká kontrola bolavých zad a pak další turnaje, na které už vyrazí jako plnoletá. Rozhovor Melbourne 9:19 14. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sára Bejlek | Zdroj: Profimedia

Sáro, gratuluji k turnaji, ačkoliv to pro vás nedopadlo. Co si z něj odnesete?

Já si odnesu určitě zkušenosti, protože z takových velkých zápasů na velkém kurtu si toho odnesete víc než z jiných. To, že mohu s takovými hráčkami hrát, protože Fernandezová byla ve finále grandslamu, tak pořád potvrzuji svoji kvalitu.

Kde jste viděla možnosti ke zlepšení? První set byl hodně vyrovnaný.

Dneska se projevily zkušenosti, ona zahrála výborně za stavu 4:3 v tiebreaku. Je trochu jinak typická hráčka, hraje blízko u lajny, takže jsem musela uzpůsobit svoji hru.

Byl to pro vás zatím největší zápas?

Bavili jsme se o tom s trenérem před zápasem, jestli je to pro mě největší zápas kariéry a ani nevím, k čemu jsme došli. Určitě to byl super zápas, jsem za něj ráda, i když to nedopadlo. Příště to může být jiné a jsem ráda za výkon, jaký jsem předvedla.

Takže byl největší, nebo ne?

Na největším kurtu určitě, takže asi jo. Hrála jsem výborně, byla tam spousta lidí, která fandila na obě strany. Jsem za ten zápas moc ráda.

Není úplně obvyklé, že vám jde fandit wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová, Jiří Lehečka, který vyhrál turnaj v Adelaide. Co jste tomu říkala?

Byli jsme včera všichni na večeři, tedy kromě Jirky, který to nestihl, ale to je asi z jeho strany dobře. Domlouvali jsme se, kdo přijde a byla jsem za to ráda, protože mě to víc nakoplo.

Dívala jste se na finále Jiřího Lehečky?

Ano, koukali jsme set a půl, pak jsme mu fandili i na večeři. Měli jsme všichni hlad, tak jsme museli odejít, ale fandili jsme i u večeře.

Jste takový fanatik, který kouká na ostatní zápasy?

Ani nevím, ale v poslední době se na tenis dívám víc. Nikdy jsem nebyla taková, že bych zapnula televizi a první, co sleduju, je tenis, spíš nějaké filmy a seriály. V poslední době se dívám na zajímavé zápasy, víc koukám po klucích, než po holkách.

Co se vám líbí víc na mužském tenise?

Ani nevím, ale přitahuje mě víc, než ten ženský. Ten ženský mi přijde „nudnější“, ale ani to tak říct nechci. Mužský tenis mě prostě víc baví.

Měli jste možnost poznat se během United Cupu. Co si třeba můžete vzít od Markéty Vondroušové nebo Jiřího Lehečky?

Tohle úplně neřeším, ale možná třeba nakoukat určité situace, které se mohou stát. S Maky máme podobnou hru, akorát je zatím lepší. Jirka je úplně odlišný hráč než já.

Vy jste s Markétou obě levačky.

Máme podobné situace na kurtu, trochu i v životě. Sedly jsme si a doufám, že to tak bude dál. Trávily jsme spolu hodně času, jsem ráda, že máme hezký vztah a můžeme si zatrénovat a zajít na večeři, protože to je určitě dobře. Byla bych ráda, kdyby bylo takových vztahů mezi krajany víc. Nemusí to být jen rivalita mezi holkama i klukama, můžeme mít mezi sebou hezký vztah. Na kurtu se samozřejmě chceme porazit, to je jasné, ale proč bychom nemohli mít hezký vztah na tréninku, na večeři? Řekla bych, že je to tak správně.

Závidíte v tomhle směru trochu kolektivním sportům?

To nevím, protože tady si to zkazíte sám a tam vám to může zkazit někdo jiný a jste na něj pak naštvaný. Možná trochu jo, kolektivní sporty jsou asi trochu jednodušší na hlavu. Tady si to ale zkazíte sám, je to fakt a pak už to nějak víc neřešíte.