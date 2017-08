Šarapovová se vrátila po zranění vítězstvím. Ve Stanfordu vyřadila domácí Bradyovou

Ruská tenistka Maria Šarapovová zvládla první zápas po téměř čtvrtroční pauze zaviněné zraněním, když v pondělním utkání prvního kola na turnaji ve Stanfordu zdolala po více než dvou hodinách Američanku Jennifer Bradyovou 6:1, 4:6, 6:0. Pro vítězku pěti grandslamů a bývalou světovou jedničku to byl první zápas na amerických betonech po dvou letech. Stanford 10:16 1. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maria Šarapovová | Foto: Reuters

„Přijde mi, že jsem bojovala s řadou věcí. Měla jsem dlouhou pauzu, navíc proti mně stála silná soupeřka. Pořád musím dohánět ty, co mají normální sezonu. Ale pokud jsem to já, kdo vyhraje poslední bod, mám před sebou další zápas. Čím víc budu hrát, tím budu lepší, a o to mi jde,“ řekla Šarapovová. V dalším kole čeká aktuálně 173. hráčku žebříčku turnajová sedmička Ukrajinka Lesja Curenková.

Třicetiletá Šarapovová, která se vrátila k tenisu v dubnu po patnáctiměsíčním trestu za pozitivní dopingový nález na meldonium, si o měsíc později na antukovém turnaji v Římě poranila stehenní sval. Vzhledem k nízkému postavení na žebříčku může startovat jen díky divokým kartám od pořadatelů, což část expertů a soupeřek Šarapovové kritizuje a označuje za protekci.