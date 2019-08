Když Serena Williamsová vyhrála první grandslam, byly Muchové tři roky. Nyní se utkají na US Open

Právě v New Yorku se loni stala mnohem známější tenistkou, když porazila někdejší světovou jedničku Španělku Muguruzovou. Teď si na stejném grandslamovém turnaji může vybojovat ještě větší slávu. Karolína Muchová bude hrát na centrálním dvorci o postup do osmifinále US Open proti nejúspěšnější singlistce profesionální éry Američance Sereně Williamsové. New York 13:46 30. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Serena Williamsová na US Open | Zdroj: Reuters

Je to právě 20 let od chvíle, kdy Serena Williamsová s bílými korálky ve vlasech krátce před svými osmnáctými narozeninami poprvé mluvila jako grandslamová šampionka.

Před dvaceti lety vyhrála Serena Williamsová svůj první grandslamový titul v ženské dvouhře a její aktuální soupeřce Karolíně Muchové byly v té době teprve tři roky.

Svůj první titul v ženské dvouhře vybojovala tady v New Yorku po finálové výhře nad Švýcarkou Martinou Hingisovou. V době, kdy byly páteční soupeřce slavné Američanky tři roky. Takže není divu, že Karolína Muchová začátek hvězdné kariéry Sereny Williamsové ani nevnímala.

„Nepamatuji si to vůbec,“ řekla Radiožurnálu Karolína Muchová. Přiznává, že si ani později zápasů své páteční soupeřky nijak zvlášť nevšímala, ale na první setkání na kurtu se hodně těší.

„Přeci jen je to legenda, nebo nevím, jak bych ji nazvala. Je taková nejvíc v ženském tenise. Budeme hrát na Arthurovi, což je pecka, takže se těším. Určitě bude důležité se na to připravit. Nemyslím si, že to bude úplně lehké, protože je to fakt obrovské, a hrát proti Sereně je také obrovské. Budu se s tím snažit bojovat a zvládnout to,“ dodala Muchová.

Bouzková Sereně vzala set

Zatím poslední českou tenistkou, která si se Serenou Williamsovou zahrála, je Marie Bouzková, která v semifinále nedávného turnaje v Torontu favoritce sebrala set. „Určitě je to nejlepší hráčka, co kdy byla, takže si ji hodně vážím,“ popsala Bouzková.

Některé krajanky Marie Bouzkové už dokázaly Serenu Williamsovou i porazit, dokonce opakovaně. Petra Kvitová vyhrála dva poslední ze sedmi vzájemných zápasů, Karolína Plíšková má se slavnou Američankou dokonce vyrovnanou bilanci a jako jediná Češka ji dvakrát zdolala na těch největších - grandslamových turnajích.

Pro všechny české tenistky ale platí, že mají jen minimum příležitostí Serenu Williamsovou poznat i mimo kurt, své soukromí si totiž slavná Američanka velmi pečlivě chrání. „Ona je na turnajích duch. Před zápasem jsem ji neviděla, po zápase jsem ji neviděla. Vlastně nikdy jsem ji neviděla, jenom když trénovala,“ přemýšlela Marie Bouzková, zatím poslední česká tenistka, která se s majitelkou 23 grandsalmových titulů z ženské dvouhry utkala.

Už zanedlouho ji vystřídá Karolína Muchová, která si proti Sereně Williamsové zahraje o postup do osmifinále US Open.