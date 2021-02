Střih na míru, vlastní design či noha ven. Tenistky na Australian Open se předhánějí ve výrazném oblečení

Fanouškům na Australian Open už se představili všichni singlisté, a s nimi také nové kolekce oblečení pro letošní grandslam v Melbourne. Na profesionálním okruhu zaujala už poněkolikáté originálním modelem Američanka Serena Williamsová, která hraje tentokrát s jednou krátkou a druhou dlouhou nohavicí. Od zpravodaje z místa Melbourne 15:03 9. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Serena Williamsová v dalším ze svých výrazných outfitů | Zdroj: Reuters

„Teď jsem viděla, že má něco podobného, tak jsem si na to vzpomněla. Ale stojím si zatím.“ Kristýna Plíšková si ještě pamatuje, jak v Paříži skoro před třemi lety Radiožurnálu okomentovala úbor Sereny Williamsové.

Tehdy pochybovala o tom, jestli se smí hrát v dlouhém oblečení, ale jinak ať si klidně hraje nahá, dodala k tomu tenkrát s úsměvem.

„Asi jí to evidentně nevadí, hrála dobře. Já bych ale dohrála game a hned bych řešila, že jedna noha má teplo a druhá ne. Jí to ale asi evidentně nevadí,“ přiznává teď Plíšková, že by nejspíš okamžitě řešila, kdyby se jí s různě dlouhými nohavicemi třeba jen chvíli nedařilo.

„Já jsem na oblečení relativně nenáročná, ale nemám ráda šaty, takže je vždycky priorita, abych měla kraťasy nebo sukni. V šatech se mi nehraje dobře, nechci řešit, jestli mi kouká zadek nebo ne,“ vysvětluje Kristýna Plíšková.

Po dlouhých letech od nové sezóny změnila sponzora, a jen ji mrzí, že s tím novým ještě nevyhrála. „Tím to ale určitě není,“ ubezpečuje.

Značky mění tenisté z různých důvodů, někdy hledají vhodné boty, lepší podmínky nebo třeba originalitu. Protože tu mají u těch největších firem jen ti nejlepší hráči světa. Pak se také stávalo, že ty ostatní si na kurtu fanoušci z dálky mohli plést, ale teď v Austrálii je to lepší, všímá si Petra Kvitová:

„Jsem přeci jenom ženská, takže to sleduju. Mají i více řad, chápu, že je to pro ně extra práce navíc a musí toho i obecně více vyrobit, takže to asi není úplně lehké i co se týče nákladů. A ani nevím, jak se to potom prodává. Jinak to, v čem jsem hrála, mám ráda, protože je to fialové a fialovou mám nejradši, takže jsem spokojená,“ pochvaluje si Petra Kvitová i novinku, kterou od minulé sezóny má, oblečení na míru.

V tomto mají výhodu tenistky, které mají „menší“ značky, a třeba Barboře Strýcové šaty navrhoval kamarád.

„Řekla jsem mu, jak bych asi chtěla, aby ty šaty vypadaly, že chci, aby byly do áčka. Takhle to vzniklo. V prosinci mi udělal pár nových barev. Hrozně hezké to je, teda alespoň mně se to líbí,“ říká Strýcová.

„Když jsem byla malá, tak jsem chtěla mít vždycky na nový zápas jiné oblečení. Když jsem měla třeba čtyři měsíce stejné, tak to bylo nesnesitelné,“ přiznala třeba Marie Bouzková, která hraje posledních pár let hraje v originálnějším oblečení nově i s monogramem – delfínem jako symbolem, který ji provází od dětství.

Barbora Strýcová a její úbor na letošním Australian Open | Zdroj: ČTK / AP