Tenista Stachovskij už rok bojuje na Ukrajině. ‚Peníze mu asi nepáchnou krví,‘ kritizuje hokejistu Jaškina

Už více než rok tráví bývalý ukrajinský tenista Sergej Stachovskij ve své vlasti a brání zemi před ruskou agresí. V loňském roce pro Radiožurnál hodnotil vpád ruských vojsk a nyní znovu exkluzivně poskytl rozhovor o probíhajícím konfliktu. Nedávno bojoval o město Bachmut a dlouhou válkou už je unavený nejen on. Praha 12:01 7. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sergej Stachovskij v roce 2017 | Zdroj: Profimedia

Mnoho let se oháněl s tenisovou raketou, teď už rok bojuje se zbraní v ruce. Bývalý tenista Sergej Stachovskij brání Ukrajinu před ruskou invazí.

„Bohužel už je to rok, co Rusové napadli Ukrajinu. Konec je v nedohlednu, je to všechno velmi těžké a je to pořád cítit, že země je ve válce,“ říká Stachovskij k momentální situaci na celé Ukrajině, tedy i tam, kde se momentálně neválčí. Každopádně světové podpory si stále nesmírně cení.

„Bez podpory z Evropy a celého světa bychom byli určitě v horší situaci. Momentálně nám pomoc dává naději, že budeme moci přecejen Rusy z území Ukrajiny vytlačit, ale není to jednoduché. Je to dost složité, ale momentálně mi přijde, že vedeme spíš zdržovací boj než útočný,“ pokračuje Stachovskij, který před vpádem Ruska na Ukrajinu žil s manželkou a třemi dětmi v Londýně, Bratislavě a naposledy v Budapešti.

Předtím jako teenager vyrůstal tenisově v akademii ve Frýdlantě nad Ostravicí. Nechápe tedy evropské názorové proudy, které stojí za Ruskem. Konkrétně třeba maďarského premiéra Viktora Orbána, právě v Budapešti totiž žije Stachovského rodina.

„Samozřejmě chápu, že ekonomicky se některé země bojí, jestli Rusko padne, že na tom bude trpět celá světová ekonomika. Nechápu ale, jak někdo může postavit na měřítko stovky tisíc lidských životů. Něco normálního nebo morálního v tom, co dělají Rusové, člověk nemůže najít,“ přemýšlí šestatřicetiletý sportovec.

Tenisté ve zbrani

Stachovskij se brzy po svém přesunu do Kyjeva potkal v armádě s dalším elitním ukrajinským tenistou Alexandrem Dolgopolovem, bývalým 13. hráčem světa.

„Slouží jako operátor dronů, průzkumných i útočných. Jsme ve stálém kontaktu, párkrát jsme byli na výjezdech. Je to člověk, kterého si vážím a který mě dost překvapil.“

VIDEO: Všechno nejlepší k svátku obránců vlasti, popřál český hokejista Jaškin ruským vojákům Číst článek

A Stachovského překvapil i nedávný postoj českého hokejového reprezentanta, nutno dodat už bývalého - Dmitrije Jaškina, který jako kapitán Petrohradu ve speciálním videu přál vše nejlepší ruským vojákům.

„Nečekal jsem, že člověk, který strávil tolik let v Česku a Americe tak rychle propadne takovým věcem. Peníze mu asi nepáchnou krví. Tak je to jeho výběr a jeho život,“ dodává Sergej Stachovskij, který je se svojí rodinou v kontaktu přes Face Time a jednou za šest týdnů se na pár dní dostane domů.