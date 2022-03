‚Jestli padne Ukrajina, je na řadě Evropa.‘ Bývalý elitní tenista Stachovskij poslal zprávu z Kyjeva

11. ledna odehrál ukrajinský tenista Sergej Stachovskij v kvalifikaci Australian Open poslední zápas své profesionální kariéry. O necelé dva měsíce později se vítěz osmi turnajů okruhu ATP připojil k aktivním zálohám a v Kyjevě čeká na obranu města před ruskou invazí. Šestatřicetiletý Stachovskij, který dříve žil a hrál i v Česku, o své aktuální situaci promluvil i pro Radiožurnál. Kyjev 18:16 7. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sergej Stachovskij | Zdroj: Profimedia

Do obrany Ukrajiny napadené Ruskem se aktivně zapojily i některé sportovní osobnosti. Známé jsou případy bývalých boxerských mistrů světa bratrů Kličkových, nebo biatlonistů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak popisuje situaci v Kyjevě bývalý ukrajinský tenista Sergej Stachovskij

„Momentálně se nacházím v Kyjevě, v centru města a je tady zatím klid. Za posledních osm dní přiletěly nějaké rakety, ale ne do centra. Asi šestkrát nebo sedmkrát za den dostaneme info, že něco letí a tak se musíme ukrýt. Jinak je to v centru města v Kyjevě zatím klidné.“

Jeho čeština, kterou si osvojil v mládí, když ve Frýdlantu nad Ostravicí chodil do školy a hrál tenis, je plynulá.

V hlasové zprávě poslané přes WhatsApp zní mírně staženě. Není divu. Sergej Stachovskij se dosud snažil o sportovní úspěchy, nyní v Kyjevě se zbraní v ruce čelí válce.

„Pro mě, jako člověka, který nikdy nesloužil v armádě, je to trochu stresová situace. Asi až moc. Občas mám náladu horší a někdy lepší,“ připouští bývalý tenista, který se nejvýše ve světovém žebříčku dostal na 31. místo.

Možná nejpamátnějším Stachovského úspěchem je wimbledonské vítězství z roku 2013 nad tehdejším hegemonem tenisového světa Federerem.

V roce 2013 Sergej Stachovskij překvapil Rogera Federera ve Wimbledonu:

Nyní v těžce obléhaném Kyjevě prožívá šestatřicetiletý Ukrajinec zprávy z fronty.

„Zatím to vypadá, že naše zbrojní síly jim dávají pěkně ‚pokouřit‘. Nemůžou se dostat do žádného velkého města. A i když jsou schopni se probojovat do města, nejsou schopni ho udržet. Rusové určitě nečekali takovou odpověď. Mysleli, že přijdou a že se jim všichni vzdají, nebo je budou vítat,“ přibližuje.

„Nevím, co si mysleli, když sem šli. Ty narativy, kterou (ruský prezident Vladimir) Putin tlačí - že tu máme fašisty - jim trochu nevyšly a všichni Ukrajinci jsou totálně proti tomu, aby je Rusové osvobodili. Všichni vidí, jak to vypadá v Doněcku a Luhansku a takové osvobození nikdo nechce,“ stále nechápe Sergej Stachovskij motivy Rusů k válce.

Pomoc od Djokoviće

Stachovskij na sociálních sítích mimo jiné zveřejnil, že mu přišla nabídka pomoci od Srba Novaka Djokoviće. Aktuálně druhý tenista světa ukrajinskému kolegovi napsal, že pokud by potřeboval finanční pomoc, není problém.

Novak Djokovic a pris des nouvelles de Sergiy Stakhovsky. pic.twitter.com/G75blAT53P — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) March 6, 2022

„Dej mi prosím vědět, kam můžu poslat finanční nebo jinou pomoc,“ napsal Djoković Stachovskému a ten na to reagoval, že Ukrajina je za podporu vděčná.

K aktivním zálohám Ukrajiny se Stachovskij připojil týden před útokem a napodobil tak krajany z řad bývalých nebo aktivních sportovců. Mír podle Stachovského zajistí pouze zásah a pomoc ostatních zemí.

„Když Putin hrozí světu, že použije jadernou zbraň, když nám někdo pomůže, tak co bude, když někdo zaútočí? Kde je tomu konec? A nebo si chce Česko připomenout rok 1968? Jestli padne Ukrajina, tak je na řadě Evropa,“ říká Sergej Stachovskij, bývalý elitní ukrajinský tenista, který je připraven v Kyjevě bránit svou vlast ve válce s Ruskem.