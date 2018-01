Servis, nejsnazší cesta k bodům. Důraz na podání pomohl v Melbourne Siniakové i Allertové

I naprostí laici si toho mohou při pohledu na podávající Kateřinu Siniakovou všimnout. Oproti minulosti jí v úvodu nové sezony vidí servírovat jinak. A, jak se česká tenistka raději ujistila, není to změna k horšímu.

„Určitě jsem na servisu v přípravě pracovala. Nebyl to velký zákrok, jen drobnost. Pracovala jsem na ruce – loktu a švihu. S tím, že málo chodím do kolen a výskokem bojuju už celý život,“ vysvětlovala Radiožurnálu po prvním kole Australian Open Kateřina Siniaková.

Někdy změny vyvolají zdravotní důvody. Třeba Srb Novak Djoković se v posledních měsících snaží upravovat pohyb při podání, aby tolik nenamáhal choulostivý loket, jiný zase může šetřit rameno.

Na servisu obecně tenisté v trénincích hodně pracují. Je to první rána, a když se povede, může být i poslední. Nejsnazší cesta k bodům.

Někdo má to štěstí, že má od malička úder skvěle založený a do techniky zasahovat nemusí, takže jen piluje umístění. Jiní se nadřou víc, aby vylepšili, co se dá.

„Myslím, že jsem ho hodně zlepšila. Pracovali jsme na něm nejvíc, měla jsem problémy s nadhozy a různými detaily. Myslím, že se to docela povedlo, teď servíruju dobře a je to vidět,“ přiznala Denisa Allertová.

Zlepšování podání znamená třeba i 100 úderů při každém tréninku, podle potřeby. A také sledování videa.

„Když mi to trenér potřebuje vysvětlit, natočí mě, abych viděla, jak to vypadá. Je to kolem padesáti až sta servisů. Ale jde o to, jak se cítím v tréninku, aby mi druhý den neupadlo rameno,“ usmívá se Denisa Allertová.

A zřejmě se jí to teď v posledních měsících daří. Vždyť v součtu s kvalifikací ještě na Australian Open neztratila set a své zápasy zatím vyhrává hodně rychle, prvním kolem prosvištěla za 58 minut.

Další český postup do hlavní soutěže #AusOpen Denisa Allertová předstírá, že se při něm zapotila:) pic.twitter.com/AXmCsmx0a1 — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) 14 January 2018