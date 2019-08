Špatné výkony Halepové na US Open pokračují. Vypadla ve 2. kole s Towsendovou

Rumunské tenistce Simoně Halepové se třetím rokem po sobě na grandslamovém US Open nedaří. Zatímco loni a předloni vypadla už v prvním kole, tentokrát skončila v roli čtvrté nasazené ve druhém po prohře s útočně naladěnou Američankou Taylor Townsendovou 6:2, 3:6 a 6:7. New York 6:52 30. 8. 2019 (Aktualizováno: 7:19 30. 8. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rumunské tenistce Simoně Halepové se třetím rokem po sobě na grandslamovém US Open nedaří | Foto: Robert Deutsch-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Letošní vítězka Wimbledonu Halepová se od druhé sady jen těžko vyrovnávala s touhou 116. hráčky světa po volejích. Townsendová hrála servis - volej i po druhém podání, tlačila se dopředu při první možné příležitosti. První mečbol ještě ve třetím setu nevyužila, sama jeden odvrátila a duel ukončila po sto šestém náběhu k síti.

„Věděla jsem, že s ní nemůžu hrát od základní čáry, že musím hrát jinak a tohle mi dodávalo energii,“ řekla na kurtu Townsendová, která postoupila do soutěže z kvalifikace, a se slzami v očích doplnila: „Tahle výhra mi dodá hodně sebevědomí. Mám za sebou dlouhou obtížnou cestu a děkuji blízkým za podporu.“

Příští soupeřkou levou rukou hrající Townsendové bude další Rumunka Sorana Cirsteaová, přemožitelka Kateřiny Siniakové z prvního kola.

Halepová na otázku, jak vstřebává brzké vyřazení z turnaje, odvětila: „Už jsem si zvykla.“ Přestože US Open nezvládla potřetí v řadě, čekalo se od ní víc. „Jsem zklamaná, měla jsem očekávání a cítila se dobře i sebevědomě. Byla jsem blízko, ale občas se to stává,“ řekla semifinalistka z New Yorku z roku 2015.

Snadnou cestu do třetího kola měl Španěl Rafael Nadal, kterému vzdal bez boje Australan Thanasi Kokkinakis kvůli problémům s ramenem.

Američanka Cori Gauffová se v patnácti letech stala nejmladší hráčkou ve třetím kole US Open od roku 1996. Gauffová po dvou a půl hodinovém boji k nadšení fanoušků zdolala Maďarku Timeau Babosovou 6:2, 4:6 a 6:4. V duelu o osmifinále se v sobotu střetne se světovou jedničkou Naomi Ósakaovou z Japonska.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Londero (Arg.) 6:4, 7:6 (7:3), 6:1, Medveděv (5-Rus.) - Delien (Bol.) 6:3, 7:5, 5:7, 6:3, A. Zverev (6-Něm.) - Tiafoe (USA) 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3, Isner (14-USA) - Struff (Něm.) 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), Goffin (15-Belg.) - Barrere (Fr.) 6:2, 6:2, 6:2, Basilašvili (17-Gruz.) - Brooksby (USA) 3:6, 7:6 (7:3), 7:5, 6:2, Wawrinka (23-Švýc.) - Chardy (Fr.) 6:4, 6:3, 6:7 (3:7), 6:3, Berrettini (24-It.) - Thompson (Austr.) 7:5, 7:6 (7:5), 4:6, 6:1, Evans (Brit.) - Pouille (25-Fr.) 6:4, 6:3, 6:7 (4:7), 6:4, Kudla (USA) - Lajovič (27-Srb.) 7:5, 7:5, 0:6, 6:3, Bedene (Slovin.) - Paire (29-Fr.) 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 7:5, 7:6 (7:4), De Minaur (Austr.) - Garín (31-Chile) 6:3, 7:5, 6:3, Majchrzak (Pol.) - Cuevas (Urug.) 6:7 (3:7), 6:4, 2:6, 6:4, 6:1, Köpfer (Něm.) - Opelka (USA) 6:4, 6:4, 7:6 (7:2), Carreño (Šp.) - Berankis (Lit.) 6:4, 6:7 (3:7), 6:2, 6:0, F. López (Šp.) - Nišioka (Jap.) 6:7 (7:9), 6:0, 6:4, 6:4, Popyrin (Austr.) - Kukuškin (Kaz.) 2:6, 7:5, 6:3, 6:2, Lorenzi (It.) - Kecmanovič (Srb.) 7:6 (13:11), 6:7 (2:7), 7:6 (7:2), 3:6, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Muchová (ČR) - Sie Šu-wej (29-Tchaj-wan) 6:1, 4:6, 7:6 (7:2), Petkovicová (Něm.) - Kvitová (6-ČR) 6:4, 6:4, Mertensová (25-Belg.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:2, 6:2, Ósakaová (1-Jap.) - Linetteová (Pol.) 6:2, 6:4, Bartyová (2-Austr.) - Davisová (USA) 6:2, 7:6 (7:2), Townsendová (USA) - Halepová (4-Rum.) 2:6, 6:3, 7:6 (7:4), S. Williamsová (8-USA) - McNallyová (USA) 5:7, 6:3, 6:1, Putincevová (Kaz.) - Sabalenková (9-Běl.) 6:3, 7:6 (7:3), Keysová (10-USA) - Lin Ču (Čína) 6:4, 6:1, Sevastovová (12-Lot.) - Swiateková (Pol.) 3:6, 6:1, 6:3, Andreescuová (15-Kan.) - Flipkensová (Belg.) 6:3, 7:5, Kontaová (16-Brit.) - Gasparjanová (Rus.) 6:1, 6:0, Wang Čchiang (18-Čína) - Van Uytvancková (Belg.) 7:5, 6:4, Keninová (20-USA) - Siegemundová (Něm.) 7:6 (7:4), 6:0, Kontaveitová (21-Est.) - Tomljanovicová (Austr.) 4:6, 7:5, 6:2, Martičová (22-Chorv.) - Bogdanová (Rum.) 6:2, 6:4, Sakkariová (30-Řec.) - Pcheng Šuaj (Čína) 6:7 (5:7), 6:4, 6:2, Jastremská (32-Ukr.) - Petersonová (Švéd.) 6:4, 6:1, Čang Šuaj (33-Čína) - Alexandrovová (Rus.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, Cirsteaová (Rum.) - Bolsovová (Šp.) 3:6, 6:4, 6:2, Džabúrová (Tun.) - Sasnovičová (Běl.) 3:6, 6:4, 6:2, Ferroová (Fr.) - Mladenovicová (Fr.) 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.