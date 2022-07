Ve Fulneku otevírá Síň slávy Petry Kvitové, nabízí wimbledonské trofeje a příběhy o jejich zisku

Slavná česká tenistka Petra Kvitová bude mít od čtvrtka ve Fulneku na Novojičínsku vlastní síň slávy. Návštěvníci v ní uvidí třeba poháry za velká vítězství ve Wimbledonu. Radnice tak chce představit svou slavnou rodačku a po Janu Ámosi Komenském patrně druhou nejvýznamnější osobnost spjatou s městem. Od zpravodaje z místa Fulnek 14:17 21. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zatím poslední trofej získala Petra Kvitová v červnu na turnaji v Eastbourne | Zdroj: Reuters

V jedné z místností Síně slávy se nachází dvě velké vitríny, které jsou doslova nabité trofejemi. Všechny tam ale nejsou.

Poslechněte si reportáž z nově otevřené Síně slávy Petry Kvitové ve Fulneku

„Všechno tu opravdu není, to by se sem asi nevešlo. Kdybychom počítali i poháry, které získala v juniorských letech, bylo by tu asi sedmdesát dalších,“ říká Radiožurnálu bratr úspěšné tenistky Libor.

Ty možná nejcennější ale na místě nechybí - trofeje za vítězství ve Wimbledonu z let 2011 a 2014. Přímo naproti nim se zase nachází bronzová medaile z olympiády v Riu de Janeiru z roku 2016.

„Je tady talíř za finále v Australian Open, wimbledonské talíře, fedcupové poháry či korunka za Sportovce roku,“ vyjmenovává bratr Libor Kvita.

Síň slávy je rozdělená do několika částí a mapuje celý sportovní život Petry Kvitové. Nechybí ani videoprojekce.

„Dalším multimediálním prvkem je informační kiosek s dotykovou obrazovkou, s jehož pomocí se návštěvníci budou moci projít příběhy k jednotlivým pohárům či určité milníky v životě slavné fulnecké rodačky,“ vysvětluje vedoucí celého projektu Šárka Mokrá.

Radnice síň slávy umístila do jedné z nejvýznamnějších budov města – Knurrova paláce. „Palác sousedí s památníkem Jana Ámose Komenského. Chtěli bychom všem návštěvníkům přiblížit i tuto druhou významnou osobnost,“ dodává na závěr starosta Petr Ertelt (KDU-ČSL).