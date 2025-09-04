Siniaková slaví postup do finále na US Open. S Američankou Townsendovou zvítězily ve čtyřhře

Tenistka Kateřina Siniaková si zahraje ve čtyřhře na US Open o druhý titul. S Američankou Taylor Townsendovou porazily v semifinále rusko-belgický pár Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová 6:3, 7:6. Ve finále se utkají na newyorském betonu buď s Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou, nebo kanadsko-novozélandským párem Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová.

Tenistka Kateřina Siniaková se spoluhráčkou Townsendovou postupují do finále US Open | Foto: Geoff Burke | Zdroj: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Siniaková s Townsendovou, které plní roli jedniček, porazily čtvrté nasazené soupeřky za hodinu a 46 minut. Turnajem pokračují bez ztráty setu. Česko-americká dvojice bojuje o třetí společný titul: vedle letošního triumfu na Australian Open uspěly také vloni ve Wimbledonu.

Devětadvacetiletá Siniaková usiluje v ženské čtyřhře o 11. grandslamovou trofej, ve Flushing Meadows může vyhrát podruhé. Dosud zde uspěla před třemi lety po boku Barbory Krejčíkové.

Siniaková s Townsendovou sice přišly v prvním setu o úvodní servis, poté ale čtyřmi gamy za sebou vývoj otočily. V závěrečné hře odvrátily brejkbol a naopak proměnily první setbol.

Ve druhém setu sice česko-americká dvojice nevyužila vedení 2:0, v šestém gamu ale přečkala na servisu další čtyři brejkboly. Rozhodlo se v tie-breaku, kde Siniaková s Townsendovou utekly brzy do vedení 4:0 a zvítězily 7:3.

