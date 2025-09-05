Siniaková s Townsendovou třetí společný grandslamový titul nezískaly. Finále US Open prohrály

Tenistka Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou prohrály ve finále čtyřhry na US Open s Kanaďankou Gabrielou Dabrowskou a Novozélanďankou Erin Routliffeovou dvakrát 4:6. Po triumfech loni ve Wimbledonu a letos na Australian Open tak nejvýše nasazené hráčky třetí společný titul nezískaly.

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová

Kateřina Siniaková (vlevo) a Američanka Taylor Townsendová ve finále prohrály ve dvou setech | Foto: Getty Images | Zdroj: Reuters

Siniaková usilovala o jedenáctou grandslamovou trofej v dámské čtyřhře, k tomu letos ve Wimbledonu ovládla mix. Ve Flushing Meadows zvítězila už před třemi lety po boku Barbory Krejčíkové.

