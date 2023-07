Ukázala jsem si, že jsem zpět, říká Siniaková. Zvládla náročný program, těžký los i psychický blok

Ještě v sobotu tenistka Kateřina Siniaková úspěšně bojovala o titul na turnaji v Německu a v pondělí zvládla i první kolo ve Wimbledonu. Nasazenou Číňanku Čeng Čchin-wen porazila ve dvou setech a může se připravovat na další utkání s Lesjou Curenkovou z Ukrajiny. Přitom ještě nedávno po brzkém vyřazení na French Open cítila psychický blok, když se snažila vracet na kurty po zranění zápěstí. I o tom promluvila pro Radiožurnál. Londýn 8:59 4. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková na Wimbledonu | Foto: Alberto Pezzali | Zdroj: ČTK / AP

Velká gratulace. Máte v součtu s úspěšným turnajem v Bad Homburgu šestý vyhraný zápas v řadě, ale také pořádně náročný program. Jak perné dny to jsou?

Děkuji moc. Jsou to hodně náročné dny, ale jsem za ně moc ráda, protože těch posledních pár je opravdu nádherných. I když jsem úplně vyřízená a unavená, jsem hrozně moc ráda, že jsem v dalším kole.

Jak jste to všechno zvládla? Ještě v sobotu večer jste hrála v Německu o titul, teď jste musela hned první den do boje ve Wimbledonu...

Musím se přiznat, že ani nevím. Bylo to náročné psychicky, fyzicky i co se týče venkovních podmínek. Jsem hrozně moc ráda, že jsem to nakonec zvládla ve dvou setech. Na kurtu to bylo těžké, ohromné trápení s větrem a s vlastní rychlostí, ale vypadalo to, že soupeřka se trápila ještě víc. Tak jsem se snažila vybojovat každý míč, aby ona hrála co nejvíc. Nakonec jsem pyšná na to, jak se to celé sešlo a dopadlo.

Číňanka Čeng Čchin-wen, nasazená 24. hráčka turnaje, na první kolo těžký los. Co jste si říkala, když jste se dozvěděla jméno soupeřky?

Byl to náročný los, ale není úplně koho si vybírat. Možná to pro mě ale bylo lepší. Ona byla favoritkou, ona byla tou, která tu trénovala a připravovala se. Já jsem přijela unavená z turnaje, neměla jsem šanci si tu na kurtu zahrát a šla jsem sem s tím, že tu mohu jen překvapit. Celá váha vítězství byla na ní, takže mi los možná pomohl.

Nedávno v Paříži jste říkala, že když hrajete z forhendové strany, problesknou vám někdy hlavou obavy z návratu zranění zápěstí. Jak je to teď? Zdá se, že z forhendové strany do toho šviháte už slušně...

Musím říct, že teď je to krása! I v Berlíně jsem během zápasu s Coco Gauffovou měla chvíle, kdy jsem na to vůbec nemyslela, z čehož jsem byla nadšená. Určitě mi pomohly i deblové zápasy, čím víc jsem toho nahrála, tím míň jsem na to myslela. V Bad Homburgu už to byla pohoda, cítila jsem se jako hráčka, která je zdravá.

Jaké to je odehrát turnaj až do konce těsně před tím největším a nejslavnějším turnajem? Na něj přece jen každý myslí trochu dopředu.

Je to určitě komplikace. Ale v mém postavení jsem na to byla připravená, ty zápasy jsem chtěla a mít další titul je pro mě čest. I kdyby se mi tady nezadařilo, už jsem si ukázala, že jsem v pořádku, jsem zpět a moje ruka je ready. V mém případě to byla správná volba a jsem ráda, že mohu bojovat dál i ve středu.

Navíc máte titul už na každém povrchu, to se nepovede každému. Jak jste na tuto statistiku pyšná?

Zní to krásně, ale nevadilo by mi, ani kdyby byly všechny na stejném povrchu. Možná to jen dokazuje, že se umím přizpůsobit.