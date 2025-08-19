Sinner si ve smíšené čtyřhře se Siniakovou US Open nezahraje. Náhradu pořadatelé zatím neoznámili
Kateřina Siniaková smíšenou čtyřhru na tenisovém US Open s Jannikem Sinnerem hrát nebude. Pořadatelé vyřadili na oficiálním webu česko-italskou dvojici z pavouka, náhradu zatím neoznámili. Turnaj začne v New Yorku v úterý.
Start čtyřnásobného grandslamového šampiona Sinnera byl nejistý od pondělí večer, kdy první hráč světa ve dvouhře skrečoval kvůli nemoci finále turnaje v Cincinnati proti Španělovi Carlosi Alcarazovi.
Další souboj mezi Alcarazem a Sinnerem skončil skrečí, nemocný Ital odstoupil z finále v Cincinnati
Číst článek
Po utkání Sinner novinářům řekl, že si chce odpočinout a zotavit se před nedělním startem singlové soutěže.
Sinner měl spolu se Siniakovou nastoupit do smíšené dvouhry v úterý proti švýcarsko-německé dvojici Belinda Bencicová, Alexander Zverev. Organizátoři je ale několik hodin před startem utkání z pavouka stáhli.
Siniaková, která se původně do turnaje přihlásila s deblovou světovou jedničkou Marcelem Arévalem ze Salvadoru, mohla hrát se Sinnerem poté, co Italovi odřekla účast původní spoluhráčka Emma Navarrová z USA.
Ta dala před smíšenou čtyřhrou na US Open přednost turnaji v mexickém Monterrey.
Muchová zůstává
Jedinou českou tenistkou v pavouku tak zatím zůstává Karolína Muchová, která bude hrát po boku Andreje Rubljova z Ruska. V prvním kole se v úterý mají utkat s americkou dvojicí Venus Williamsová, Reilly Opelka.
Ve smíšené čtyřhře, která se bude hrát v novém formátu a netradičně před zahájením hlavních soutěží na US Open, startuje 16 týmů. První a druhé kolo se uskuteční v úterý, semifinále a finále o den později.
Hrát se budou zkrácené zápasy na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Na klasických šest gamů, ale také bez výhod, se bude hrát jen finále. Ve hře je milion dolarů.