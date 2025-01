Škola je to jediné, proč se netěším domů, směje se po triumfu na Australian Open junior Kumstát

Na sklonku juniorské kariéry vybojoval osmnáctiletý tenista Jan Kumstát první grandslamovou trofej. Loňský finalista Australian Open v singlu tentokrát v Melbourne uspěl v deblu, ve dvojici s Američanem Maxem Exstedem, který triumfoval v chlapecké čtyřhře na stejném místě i loni. Melbourne 19:31 24. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český tenista Jan Kumstát vyhrál juniorské Australian Open ve čtyřhře | Foto: James Ross | Zdroj: Reuters

Velká gratulace k trofeji pro nejlepší deblisty. Možná jste ale chtěl získat ten triumf ve dvouhře, že?

Určitě by byla lepší ta v singlu, ale i trofej z deblu má svoji cenu. Je to můj první vyhraný grandslam a v singlu se mi to třeba podaří příště.

Ještě na grandslamech zkusíte uspět mezi juniory?

Když bude šance, tak si zkusím zahrát ještě poslední tři grandslamy a zkusím urvat singlovou trofej. Jinak už se budu soustředit spíše na mužské turnaje.

Co bylo na turnaji nejtěžší?

Ve druhém kole jsme hráli nejlepší tenis a vyhráli ve dvou setech, ale jinak jsme třikrát vyhráli super tiebreak. Otáčeli jsme ze 7:9, 4:7 nebo 5:8, takže jsme měli docela i štěstí.

Jak se vám hraje s americkým spoluhráčem, který je postavou výrazně menší než vy?

Každý máme nějaké silné stránky. Já mám servis a hru na síti. On má spíš dobrou hru zezadu a také si občas pomůže servisem. Skvěle jsme se doplňovali.

Je to zatím největší trofej, kterou jste vyhrál?

Určitě. Nyní to přebilo i prohru ve dvouhře loni ve finále. Jsem rád, že jsem letos neprohrál další finále.

Posunul jste váš tenis za rok?

Posunul jsem to někam dál, ale určitě je pořád, co zlepšovat. Až se vrátím domů, tak budeme pracovat na chybách a pak se zkusím prosadit v mužském tenise.

Ještě řešíte studium?

To je jediné, proč se netěším domů. Na konci roku jsem byl měsíc v Asii a pak ještě skoro tři týdny v Americe. Školy jsem moc nestihl, ale snad to nějak do konce února nějak doženu.