Smíšená čtyřhra na US Open bude v novém formátu. ‚S mixem to nemá nic společného,‘ láteří Siniaková

Kateřina Siniaková má ve Wimbledonu náročný program. Letos se totiž přihlásila do všech soutěží, a v ženském deblu i mixu je ještě stále v pavouku, v obou případech už ve čtvrtfinále. Jako olympijská vítězka smíšené čtyřhry má i v této disciplíně ty největší ambice, zvlášť když se taková příležitost nemusí na dalším Grand Slamu opakovat. New York 12:00 7. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková | Foto: Isabel Infantes | Zdroj: Reuters

Minimálně na dalším Grand Slamu v New Yorku si Kateřina Siniaková smíšenou čtyřhru klasického typu jako nyní ve Wimbledonu nezahraje. Pořadatelé US Open dopředu počítali s kritikou některých tenistů, ale i tak jim stálo za to riziko podstoupit a tradice změnit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak Kateřina Siniaková kritizuje nový formát smíšené čtyřhry na US Open

Soutěž smíšených párů, v tomto případě sestavených výhradně z hvězdných singlistů, umístili před hlavní část turnaje. S tím, že do areálu spíš natáhnou velký počet fanoušků i ve dnech před US Open. Slibují si od toho velkou sledovanost, přestože tuší, že tím řadu deblistů připraví o možnost výdělku.

„Podle mě to nemá s mixem nic společného. Mohli by to spíš pojmenovat mixed singles než mixed doubles, protože když už udělali to, že se tam přihlašujete jenom podle singlového žebříčku, je to za mě velký podvod. Je to jenom marketingový tah, aby přitáhli top hráče, udělali z toho úplnou exhibici. Myslím, že není fér, že ten, kdo to vyhraje, se bude nazývat grandslamovým šampionem z mixu,“ říká Siniaková.

‚Nechápu, co tím zkoušejí‘

Česká tenistka a deblová světová jednička zároveň přiznává, že nechápe, z jakého důvodu ke změně pořadatelé přistoupili. „Vůbec nechápu, co tím zkoušejí. Bylo to už loni ve formě exhibice a myslím, že tím přitáhli spoustu diváků, a proto to změnili. Z mého pohledu to není správné,“ přiznává.

Hlavní změnou oproti zaběhnutému systému bude na letošním US Open nasazení šestnácti párů místo klasických 32. Polovinu pořadatelé vyberou udělením volných karet, druhá půlka se na turnaj dostane na základě singlového žebříčku, což Siniaková také kritizuje.

„Udělat to ze singlového žebříčku a hrát do čtyř gamů... tak proč to neudělají i v singlu?“ přemýšlí Siniaková.

Volná karta od pořadatelů

Česká hráčka není jediná, která se proti tomuto kroku ohradila. Kritizují ho i další deblisti.

„Myslím, že jim neprávem vzali šanci se tam dostat. A kdybych se já jakožto světová jednička v deblu napsala s mužskou světovou jedničkou v deblu, nemusíme se tam dostat ani tak. Pokud by nám tedy nedali volnou kartu,“ popisuje.

Na volnou kartu se Siniaková do deblového turnaje na US Open dostat může. Komplikace ale podle ní nastane ve chvíli, kdy bude chtít hrát kvalifikaci singlového turnaje, který s termínem deblu koliduje.

„Je jasné, proč to udělali. Myslím, že to i řekli, že se toho nebojí, a je jim jedno, že to deblisti zkritizují. Samozřejmě jsem taky proti tomu. Ať to tedy pojmenují smíšený singl,“ dodává.