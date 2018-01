'Snažím se využít zkušenosti, které mám.' Radek Štěpánek je na Australian Open poprvé jako trenér

Na Australian Open odehrál svůj poslední zápas kariéry a na stejném turnaji teď přesně po roce zažívá soutěžní premiéru v roli trenéra. Radek Štěpánek pomáhá Srbovi Novaku Djokovićovi, ale jako kouč se v Melbourne Parku okamžitě necítil. Melbourne 16:50 19. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Štěpánek je na Australian Open poprvé v roli trenéra - koučuje Novaka Djokoviče. V pozadí jeho trenérský kolega Andre Agassi. | Foto: Vincent Thian | Zdroj: AP

„Přišel jsem do šatny a mám pořád svoji skříňku, kterou jsem měl jako hráč, chodím do té samé sprchy, takže v zákulisí se v podstatě nic nezměnilo. Ale když jsme přijeli, musel jsem se smát, protože jsem najednou začal dělat rutinu, na kterou jsem byl zvyklý jako hráč. Zacvičil jsem si, jako jsem byl vždycky zvyklý jako hráč, šel jsem na místo, kam jsem chodil na snídani, a tak dále. Pak tam sedím a říkám si 'klid',“ usmívá se Radek Štěpánek.

I když o klidu nemůže být v týmu jednoho z nejlepších tenistů historie řeč. Nedávno čistý poznámkový blok už je plný postřehů, spánek se zkrátil a den prodloužil.

„Den se mi určitě prodloužil, co se týče přemýšlení, na čtyřiadvacet hodin. Přestanete úplně přemýšlet nad sebou a vnímáte jen toho hráče, každý jeho pohyb, každou emoci. K němu jdou pak jedna dvě věty, ale té práce kolem je předtím hodně,“ říká Štěpánek.

Hodně práce je i pro dalšího kouče Andreho Agassiho, který už pomáhal Novaku Djokovićovi loni.

„Pro mě je to obrovská škola, protože Andre byl nejen fenomenální hráč, ale má taky neuvěřitelné oko, vidí věci a snaží se je zjednodušovat,“ přiznává Radek Štěpánek, že zvlášť teď, kdy s trénováním začíná, se mu taková škola náramně hodí.

„Jsem takzvaně hozený do vody a musím plavat, takže se snažím plavat, jak nejlíp umím,“ říká Štěpánek.

A co je při pomyslném plavání nejtěžší?

„Každý detail je důležitý. Žádá si to koncentraci, vědět kdy co říct, kdy co udělat a snažit se využít zkušenosti, které mám. A samozřejmě je pro mě nejdůležitější poznávat Novaka z druhé strany. Je to první turnaj, takže sledovat, kdy co dělá, kdy je na co správný čas. Zápas samozřejmě prožívám emočně, fandím a to se asi nezmění,“ popisuje Štěpánek.

Další příležitost k tomu bude mít Radek Štěpánek v sobotu, kdy bude hrát Novak Djoković o postup do osmifinále.