‚Soupeřka měla mečbol, už jsem nevěřila.‘ Juniorka Valdmannová postoupila do semifinále Wimbledonu

Tenistka Vendula Valdmannová si stejně jako loni zahraje ve Wimbledonu semifinále juniorky. Při svém rozlučkovém grandslamu v dívčí kategorii musela ve čtvrtfinále odvracet mečbol v napínavé koncovce zápasu. Srbku Kostovičovou nakonec porazila 7:5 v rozhodující sadě. Valdmannové gratuloval k obratu přímo na kurtu šampion z Londýna z roku 1973 Jan Kodeš. Od zpravodaje z místa Londýn 7:00 11. července 2025

Hned po zápase jste slyšela od trenéra, že jste velká bojovnice. Jaký to byl boj?

Upřímně pořád nechápu, že jsem to vyhrála. Soupeřka měla mečbol, takže jsem si upřímně už nevěřila. Vůbec nemůžu mluvit, pořád to nechápu.

Čím myslíte, že jste to vybojovala? I když říkáte, že je pro vás těžké to popsat.

Myslím, že hlavně hlavou, protože jsem se snažila být v klidu, moc neřvat. Ale Srbové se potom dost rozeřvali, takže jsem musela pak párkrát taky, abych ze sebe dostala tu nervozitu. A pomohlo to. Takže si myslím, že chladná hlava byla klíčová.

Máte na to nějakou pomůcku, aby se vám fandění nedostalo pod kůži? Soupeřka dokonce diváky hecovala.

Vždycky si říkám, že hecují mě, že fandí mně. A mám svoje rituály, které dělám před servisem i před returnem, které mě dostanou do zóny. Takže hlavně to. A jinak se snažím okolí nevnímat. Ale všimla jsem si, že diváci fandili hlavně mně, kromě Srbů, kterých tam bylo pár.

Jaké pro vás semifinále bude, když už víte, do čeho jdete?

Už jsem tam podruhé, tak už je to v pohodě. I teď ve čtvrtfinále už jsem věděla, jaké to je, nebyla jsem tak nervózní jako minulý rok. Semifinále bude československý duel, takže si myslím, že to bude super zápas a půjdu si ho užít.

Také Jan Kodeš pogratuloval semifinalistce juniorky Wimbledonu Vendule Valdmanové. Po velké bitvě vyřadila turnajovou pětku Kostovićovou. Velká bojovnice. Ze 4:5 na 7:5 pic.twitter.com/AqdNMSLAF3 — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) July 10, 2025