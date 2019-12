Volila bych Adama Ondru, říká Strýcová, která je poprvé v kariéře ve finále ankety Sportovec roku

„Připravuju se na to asi tak, že se hezky obleču, teda podle mě. Strašně se na to těším, protože být v takové společnosti úspěšných sportovců je úžasné a moc si toho vážím,“ těšila se Barbora Strýcová na setkání se sportovci z finálové desítky.

Mezi deseti nejlepšími je i další tenistka Karolína Plíšková, velcí favorité ankety Klubu sportovních novinářů - judista Lukáš Krpálek, basketbalista Tomáš Satoranský, hokejista David Pastrňák či rychlobruslařka Martina Sáblíková. Dále také lezec Adam Ondra, vodní slalomář Jiří Prskavec, snowbordcrossařka Eva Samková, lyžařka či snowbordistka Ester Ledecká

„Já bych volila Adama Ondru, protože je skvělý, úspěšný a je to borec, který dělá věc, která je strašně těžká. Pro mě je z té desítky asi jednička,“vysvětlila Barbora Strýcová.

Strýcová je světovou jedničkou v ženském deblu, je úspěšná i jako singlistka, a to ve sportu s mimořádnou konkurencí. Takže i proto i teď v předvánočních časech trénuje. Ale do Austrálie k začátku nové sezony odlétá až na konci prosince, takže svátky prožije doma se vším, co k nim podle české tenistky patří.

„Pro mě jsou Vánoce strašně důležité, mám je hrozně ráda. Jídlo omezuju, ale když je Štědrý den, tak jde všechno stranou a jídlo neřeším vůbec. Užívám si to, někdy si zazpívám koledy a představuju si, že jsem nejlepší zpěvák na světě,“ prozradila na sebe Barbora Strýcová, která je díky nejlepší sezoně kariéry poprvé ve finálové desítce ankety Sportovec roku.