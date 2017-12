Staronové spojení. 'Tak nějak jsme se oba chtěli vrátit,' říká Šafářová o trenérovi Steckleyem

„S Robem jsem měla největší úspěchy v kariéře, a tak jsme se rozhodli, že po více než roční pauze na to zkusíme navázat,“ říká Radiožurnálu Lucie Šafářová.

Přemluvit Roba Steckleyho ke spolupráci podle ní nebylo vůbec těžké. „Jsme kamarádi, takže jsme byli v kontaktu. A tak nějak jsme se oba chtěli vrátit.“

Lucie Šafářová už má za sebou přípravu se staronovým trenérem v teple. A nic se prý podle ní nezměnilo.

„Bylo to příjemné. Samozřejmě jsme vzpomínali na všechno, co máme za sebou, a vypadalo to, jako by ta roční pauza nebyla. Všechno probíhá, jak má, takže jsem spokojená. Teď se budu aklimatizovat v Česku a pobudu tu pár dní, než po Vánocích poletím do Austrálie,“ říká česká tenistka.

Vánoce strávila Lucie Šafářová během své tenisové kariéry mimo domov jen jednou. Od té doby si je nechce nechat za žádnou cenu v kruhu rodiny ujít. A to i přesto, že cíle pro příští rok jsou opět ty nejvyšší.

„Určitě bych se ráda vrátila zpět do světové desítky v singlu. A co se týče čtyřhry, tak nám chybí s Bethanií ještě Wimbledon. A hlavně aby se ona vrátila zpátky a mohla hrát zase tak jako dřív. Uvidíme, ale singl samozřejmě bude prioritou," neskrývá vysoké ambice Šafářová.

Se svou parťačkou Bethanií Matteckovou-Sandsovou si Lucie Šafářová možná znovu zahraje už na prvním grandslamu příštího roku. Americká tenistka se po zranění připravuje na návrat na dvorce.

„Bethanie je na tom dobře, chtěla by zkusit hrát na Australian Open čtyřhru, takže na ni čekám a doufám, že stav kolene jí to dovolí,“ věří Lucie Šafářová.